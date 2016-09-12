Doçent ve öğretmen şişme botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince şişme botla Yunanistan'a geçmek isteyen doçent ile bir öğretmen yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10 Eylül 2016 Cuma günü sabah saat 05.00 sıralarında, Türkiye-Yunanistan sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi çevredeki vatandaşların ihbarı ile yakalandı.

Şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yanlarında Meriç Nehri’nde kullanılmak üzere bulundurdukları şişme bot ve kürekler de ele geçirildi.

Yurtdışına kaçmak için 12 bin Euro'ya anlaşmışlar

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş ve yapılan araştırmalarda şahıslardan, H.A.’nın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında doçent doktor olduğu ve Gülen cemaatiyle irtibatı olması nedeniyle 26 Temmuz 2016 tarihinde açığa alındığı öğrenildi.

Ş.Ö.'nün ise İstanbul ili Sancaktepe Anadolu Lisesinde edebiyat öğretmeni olduğu ve Gülen cemaati üyeliğinden 1 Ağustos 2016 tarihinde memuriyetten ihraç edildiği tespit edildi.

Ayrıca her iki şahıs da ilk sorgularında kendilerini yurt dışına kaçırmak için İstanbul'da başka bir şahısla kendilerini kaçırmak için 12 bin 500 Euro karşılığında anlaştıklarını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.