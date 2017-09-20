Doçent Üstündağ: Sağlıklı beslenme okul başarısında önemli

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gonca Handan Üstündağ, sağlıklı beslenmenin çocuğun okul başarısında önemli rol oynadığını söyledi.

Doç. Dr. Üstündağ, özellikle okula yeni başlayan çocuklarda yanlış beslenmelerin görüldüğünü ifade ederdek şöyle konuştu:

\"Yaşamın ilk yılında beslenme, büyümenin başlıca belirleyicisi iken, okul çocuğu dönemindeki beslenme; sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve erişkin yaşta ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önemlidir. Ancak çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği okul çağı döneminde, genellikle okulda ve okul dışında tek başına kalan çocukta yanlış beslenme alışkanlıkları sıkça görülmektedir. Çocuğun ne miktarda ve hangi tür besinlere ihtiyacı olduğunu bilmemesi, düzensiz besin alımı, yanlış besin seçimi, besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasındaki hatalı uygulamalar, okullarda verilen ve yenilen besinlerin uygun olmayışı beslenme sorunlarına neden olmaktadır.”

Sağlıklı ve dengeli beslenen çocuklarda büyüme ve gelişmelerin tam olacağını belirten Doç. Dr. Üstündağ, ayrıca vücut direnci artarak bulaşıcı hastalıklardan korunmalarının da sağlandığını söyledi. Ailelerin ise çocukları akranlarıyla kıyaslamaması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Üstündağ, \"Sağlıklı beslenme ayrıca algılama, öğrenme ve dikkatini toplamasında önemlidir. İleriki yaşam için dengeli beslenmeyi öğrenir. Zeka düzeyi ve bağışıklık sistemi güçlenir. İleriki yaşamında karşılaşabileceği çoğu hastalık için önlem alınması sağlanır. Yemeğin görünümü, kokusu ve sunumu çocuk için seçici bir özelliktir. Çocuğun hiç sevmediği gıdalar, sevilenlerin arasına karıştırılıp güzel bir sunum ile yedirilebilir. Gün içinde çocuğun sıvı alımı takip edilmelidir. Çocukları taze sıkılmış meyve suyu, süt, ayran ve en başta suya alıştırmak önemlidir\" dedi.

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