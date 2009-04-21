Doçent eşten profesör kocaya dayak davası

İTÜ'de Doçent Nur Serpengüzel, boşanma davası açtığı profesör kocasından "dayak attığı" ve "banka kasasını boşalttığı" gerekçesiyle 242 bin TL tazminat talep etti.



Sabah gazetesinin haberine göre; İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derin Nur Serpengüzel, kendisini dövdüğünü, mücevherlerinin bulunduğu banka kasasını da boşalttığını öne sürdüğü Koç Üniversitesi'nde fizik profesörü olan eşi Ali Serpengüzel'den boşanmak için dava açtıktan sonra, 242 bin TL maddi ve manevi tazminat davası da açtı.



11 yıllık evli olduğunu belirten iki çocuk annesi Doç. Dr. Derin Nur Serpengüzel, tazminat davasının dilekçesinde şunları söyledi:

"İkimiz de kültürlü ve seçkin kişileriz. Evliliğimizin ilk yıllarında çok mutluyduk. Ancak son 5 yıldır problemler yaşamaya başladık. Ailemle görüşmeme izin vermiyordu. Annemle konuşmama telefonun kablosunu kopararak mani oldu. Aynı evde yaşadığım dönemde sürekli şiddete maruz kaldım. Bir keresinde sofranın toplanması için yardım istedim. Masadakileri duvara fırlatarak beni feci şekilde dövdü. Çocukların sorumluluğu ile baş başa kalınca ailemden yardım aldım."



‘Şiddet sağlığımı bozdu’



Eşinin uyguladığı şiddet yüzünden, boyun ağrısı ve görme bozukluğu belirtileriyle acil hastaneye kaldırıldığını vurgulayan Doç. Dr. Derin Nur Serpengüzel, "Ensemden beyne giden iki damarın yırtılması sonucu hayati tehlike ortaya çıktı. 3 aylık tedavimde ağır kaldırmama, düşmeme, vücudumda kesik ya da çarpma olmayacak şekilde akşamları yatılı olarak bakım gerekiyor. Çocuklarımla birlikte kendi ailemin yanında kalıyorum" diyerek profesör eşinden şikâyetçi oldu. Eşinin tanımadığı insanlarla internette 'chat' yaptığını ve bu nedenle manevi yıkıma uğradığını vurgulayan Doç. Dr. Serpengüzel, dilekçesinin son satırlarında ise şöyle dedi:



'Manevi yıkıma uğradım’



"Apartmandaki tüm komşularım benim dayak yediğimi duymuştur. Şiddetli gürültü sesleri karşısında site güvenliği bile eve gelerek şahit oldu. Mesleğim, çevremde gördüğüm itibar nedeniyle manevi yıkıma uğradım." Doç. Dr. Serpengüzel, maddi zararı karşılığında 100 bin TL, banka kasasında bulunan para ve mücevherleri için 42 bin TL, manevi yıkıma uğradığı için de 100 bin TL olmak üzere toplam 242 bin TL tazminat talebinde bulundu.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan tazminat davasına Prof. Dr. Ali Serpengüzel'in cevap dilekçesi göndermesi bekleniyor.



Doç. Dr. Derin Nur Serpengüzel, eşi Ali Serpengüzel'e karşı açtığı boşanma davasında, eşinin Koç Üniversitesi'nden 13 bin TL maaş aldığını belirterek, 6 bin TL nafaka ve banka hesaplarına da tedbir konulmasını istemişti.

