Doçent cinayeti öncesi sekretere iki ev iddiası

Konya Selçuk Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ahmet Gülce tarafından odasında öldürülen Doç. Dr. Celalettin Özdemir'in öldürülmeden kısa bir süre önce cinayete neden olduğu iddia edilen Asuman S.'ye bir günde iki ev aldığı iddia edildi.

Öte yandan Habertürk’ten Zafer Samancı’ya konuşan Asuman S. “Celallettin Özdemir’den 20 bin lira aldığım, bana bir daire aldığı iddia ediliyor ve mal varlığımın araştırılması isteniyor. Mal varlığım araştırılsın. Ama bu iddiaları ispatlayamayan şerefsizdir. Ben adalete güveniyorum. Cinayetle ilgili tüm gerçeklerle birlikte benim suçsuzluğum da ispatlanacaktır” dedi.

Sabah gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, cinayet dosyasına verilen dilekçede yer alan iddialarda, Asuman S.'nin bu evleri kendi üzerine değil, boşandığı eczacı kalfası eşi F.S. ile annesinin üzerine kayıt ettirdiği yer aldı.

Geçen 2 Haziran'da, Konya Selçuk Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı 2 çocuk babası 53 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Gülce, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, 3 çocuk babası 42 yaşındaki Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i, odasında boğazından bıçaklayarak öldürdü.

3 gün sonra ortaya çıkan cinayetin ardından Gülce tutuklandı. İki öğretim üyesiyle de ilişki yaşadığı öne sürülen fakülte sekreteri Asuman S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konya Adliyesi'nde soruşturulan cinayet dosyasına, Doç. Dr. Celalettin Özdemir'in ailesi şikâyet dilekçesi verdi. Aile, Doç. Dr. Celalettin Özdemir'in 4 daire ve bir arsasını 590 bin liraya, otomobilini 38 bin liraya, borsadaki hisse senetlerini ise 69 bin liraya sattığını ancak bu paraların nerede olduğunu bilmediklerini belirtti.

Dilekçede Özdemir'in sevgilisi Asuman S.'ye bir günde iki ayrı ev aldığına yer verildi. Ayrıca Konya'dan alınan iki daireyi kendi üzerine değil, annesi ve boşandığı eşi F.S.'nin üzerine yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

Dilekçede, "Asuman S.'nin 'anlaşmalı' boşanma davasını planlı olarak yapmıştır" denildi. Konya Cumhuriyet Savcılığı, cinayet dosyasında yer alan iddiaları incelemeye aldı.

‘İspatlamayan şerefsizdir’

Öte yandan, iddiaların odağındaki sekreter Asuman S. Habertürk’e konuşarak iddiaları reddetti.

Asuman S. Şunları söyledi:

“Celallettin Özdemir’den 20 bin lira aldığım, bana bir daire aldığı iddia ediliyor ve mal varlığımın araştırılması isteniyor. Mal varlığım araştırılsın. Ama bu iddiaları ispatlayamayan şerefsizdir. Ben adalete güveniyorum. Cinayetle ilgili tüm gerçeklerle birlikte benim suçsuzluğum da ispatlanacaktır” dedi.