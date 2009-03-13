Doç. Özsoy: Kendi geçmişinden kaçamazsın

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy, şempanze ile insan kökeninin 7 milyon yıl öncesinde çakıştığının görüldüğünü söyledi.



"Doğumunun 200 Yılında Darwin, Ortaya Çıkışının 150. yılında Evrim Teorisi" konulu seminer, Ankara Üniversitesi Rektörlük Binası 100. Yıl Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Seminerde konuşan Özsoy, insanların genellikle Darwin üzerine odaklandığını, ancak Chevaliers Lamarck’ın ondan daha önce türlerin değiştiğini gösteren ilk şablonu yaptığını söyledi.



Darwin’in "Türlerin Kökenleri" kitabının ilk baskılarında "Evrim/Evolution" kelimesini kullanmadığına dikkat çeken Özsoy, Darwin’in ne metafiziğin ne dinin ne de temel mitolojinin etkisi altında kalmadan eserini yarattığını anlattı.



Bilim alanındaki gelişmelerin Darwin’i haklı çıkardığını ifade eden Özsoy, Mendel’in 1867’de yaptığı genetik ile ilgili çalışmaların 1900’de tüm dünyaya yayılmasının ardından, Mendel genetiği ile Darwin teorisinin birleştirildiğini ve 1930’lu yıllarda NeoDarwinizm akımının çıktığını söyledi.



Özsoy, 1940’lı yıllarda kromozom çeşitliliği analizleri, 1953’deki DNA çalışmaları, 1966’de protein çeşitliliğinin evrimsel değişim modellerinde kullanılması, 1983’de evrimsel genetik analizinin ilk kez kapsamlı DNA dizisi düzeyinde kullanılması ve sonrasındaki gelişmeler ışığında, türlerin kuşaktan kuşağa değiştiğinin net bir şekilde görülebildiğini bildirdi.

"Tohum rahime düştükten sonra evrimsel biyolojik özelliklerini de kullanarak gelişiyor" diyen Özsoy, "Şempanze ile insan kökeninin 7 milyon yıl öncesinde çakıştığı görülüyor. Kendi geçmişinden kaçamazsın" görüşünü dile getirdi. (aa)



