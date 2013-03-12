Doç. Kubilay Kaptan: Unkapanı Köprüsü her an çökebilir!

Boğaziçi, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç üzerindeki köprüler de dahil İstanbul’un köprü ve yaya üst geçitleriyle ilgili araştırma yapan İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki Afet Araştırmaları Merkezi (AFAM) "Boğaziçi Köprüsü dahil olmak üzere çoğu köprü risk altında" uyarısı yaptı.

Hüseyin İstemil'in Taraf'taki haberine göre, AFAM Müdürü Doç. Dr. Kubilay Kaptan, Boğaziçi Köprüsü’nün taşıyıcı kablolarının bağlantı noktalarının acilen esnek bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyleyerek Unkapanı Köprüsü için de uyarıda bulundu. Kaptan, “Köprüyü karaya bağlayan bağlantı taşıyıcı kolonlarının yarısı tamamen devre dışı kalmış durumda” dedi.



Unkapanı her an çökebilir



Doç. Dr. Kubilay Kaptan bir süre önce ekibiyle beraber Unkapanı Köprüsü’nde incelemeler yaptı. Kaptan, yaptığı incelemelerinde köprünün İMÇ tarafına düşen bağlantı kirişlerinin bir kısmının çürüdüğünü, bir kısmının da ya kesilerek ya da araçların çarpması sonucunda devre dışı kaldığını tesbit etti. Kaptan, Unkapanı Köprüsü’yle ilgili yaptığı tesbitleri şöyle açıkladı:

“Köprünün İMÇ tarafında, yani altında yorgancı ve oto yedek parçacıların olduğu alanda sorun olduğunu tesbit ettik. Sıkıntı tam olarak köprü girişi ile köprünün karadaki kısmı arasında yaşanıyor. Araç yükünü taşıyan kirişler yani yatay taşıyıcı elemanların koptuğunu yerinde tesbit ettik. Unkapanı Köprüsü’nde ise taşıyıcı kirişlerden bazıları artık çalışmaz durumda. Demirler çıkmış, beton dökülmüş ve bazı yerlerde kiriş tamamen göçmüş. Bir hat boyunca 10 kiriş varsa yarısından fazlası kullanılamaz halde. İkisi tamamen kullanılamaz halde. Köprü bu haliyle kalırsa artan araç yükü veya alttan akan trafikte bir aracın çarpmasıyla tamamen çökebilir.”



Acilen onarıma alınmalı



Kolonların iki nedenle tahrip olduğunu söyleyen Kaptan şöyle devam etti:

“Yüksek araçların takılması ve iklim nedenlerinden dolayı köprü kolonları zarar görmüş ve kullanılamaz duruma gelmiş. Köprü 6 şiddetinde bir depreme asla dayanamaz, tamamen yıkılır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de köprüde bir ön inceleme yaptı. Köprünün acilen kapatılarak tadilata alınması gerekiyor.”



Galata ile Haliç de riskli



Unkapanı ve tarihî Galata Köprüleri’nin de aşırı kullanımdan ve tahribattan dolayı yıprandığını söyleyen Kaptan, Haliç Köprüsü’nün yerinden çıkan bağlantı noktasının tam olarak yerine takılmadığını söyledi. Kaptan, “Bu köprülerde yaptığımız araştırmalarda Unkapanı Köprüsü’nde oluşan tahribata benzer durumlar tesbit ettik. Aynı durum yaya üst geçitleri için de geçerli bunların da neredeyse yarıya yakını yıpranmış ve tahrip edilmiş durumda. Sağlam olanlar sadece son zamanda yapılanlar” dedi.



Taşıyıcı kablolar esnek olmalı



Boğaziçi, FSM, Unkapanı, Haliç, Galata Köprüleri dahil 174 yaya üstgeçidi ve viyadük üzerinde araştırma yaptıklarını ifade eden Kubilay Kaptan, İstanbul’daki köprü ve viyadüklerin çoğunun riskli durumda olduğunu söyledi. Kaptan, Boğaziçi Köprüsü için de uyarılarda bulundu. Boğaziçi Köprüsü’nün taşıyıcı kablolarının bağlantı noktalarının esnek yapılmaması nedeniyle 6 şiddetindeki bir depremde yıkılabileceğini ifade eden kaptan şöyle devam etti: “Köprüyü taşıyan kabloların bağlantı noktaları esnek değil. Daha öncede aynı nedenden dolayı bir kablo kopmuştu. Bu özelliğinden dolayı köprü risk altında.