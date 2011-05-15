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Sağlık

Doç. Dr. Serhat Fındık dünyanın en başarılı 100 sağlık uzmanı arasında

Doç. Dr. Serhat Fındık, merkezi Cambridge’de bulunan IBC tarafından bu yılki dünyanın en başarılı 100 sağlık uzmanından biri seçildi.

15 Mayıs 2011 03:00

T24 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. Serhat Fındık, merkezi Cambridge’de bulunan Uluslarası Biyografi Merkezi (IBC) tarafından bu yılki dünyanın en başarılı 100 sağlık uzmanından biri seçildi.

Biyografilerin çok az bir kısmı kendi alanlarında hem yerel hem ulusal hem de uluslararası arenada çok çarpıcı etkilere sahip kabul ediliyor ve her yıl, tüm dünyada hayatın belli başlı bütün alanlarında bu çarpıcı biyografilere sahip en başarılı 100 uzman seçilerek dünyaya duyuruluyor. Fındık’ın, uzman doktorluk uygulamasındaki başarısı ve bilimsel yayınları ile çalışmalarının insanoğluna çok büyük faydalarının olması bu ödülü almasındaki en önemli etken olarak açıklandı.


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