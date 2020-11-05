Doç. Dr. Mustafa Toker: İzmir depreminin ardından Kuşadası Körfesi'nde gerilimin arttığını görüyoruz

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, 6.9 büyüklüğündeki İzmir depreminin ardından Kuşadası Körfezi'ne dikkat çekerek, "Doğuda, Kuşadası Körfezi'nin orada bu stresin boşalmadığını, orada gerilimin artığını görüyoruz" dedi.

İzmir'deki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Toker, depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi'nin 6.9 olarak geçtiğini söyledi.

Vatandaşların bu konuda kafasının karıştığını anlatan Doç. Dr. Toker, "Vatandaşların hangi bilginin doğru olup olmadığı konusunda kafası karıştı. Şunu söylemek istiyorum orda bulunan istasyonlar deprem çok büyük olduğu için depremi doğru ölçemedi. Kayıtçıların ölçüm aralığının üzerinde çıktı deprem. Fakat Kandilli'nin ölçümlerine baktığımızda depremin 6,94 ya da 7 büyüklüğünde olduğunu görüyoruz" dedi.

Depremin ardından birçok artçı sarsıntının olduğuna dikkat çeken ve bu artçı şokları jeofizikte "coulomb stres transferi" denilen bir yöntemle analiz ettiklerini belirten Doç. Dr. Toker, şöyle konuştu: "Sonuçta ise şunu gördük. Doğu-batı uzanımlı fayın batı ucunda gerilimin yükseldiğini ve fayın batıya doğru 2-3 metrelik atımla ilerlediğini gördük.



Fayın doğu ucuna Kuşadası Körfezi'ne doğru olan kısma baktığımızda orada bir gerilim artışı olduğunu görüyoruz. Yani bu depremin olduktan sonra streslerini hem doğuya hem batıya transfer ettiğini gördük. Batıdaki stres transferi Ege Denizi açıklarına doğru yırtılarak ilerlemekte fakat doğuda Kuşadası Körfezi'nin orada bu stresin yırtılmadığını, gerilimin artığını görüyoruz. Fayın eğimi kuzeye doğru yani İzmir'e doğru. Kuzeyde ise stres transferi bize gerilimin azaldığını gösteriyor" dedi. (DHA)