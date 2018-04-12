T24 LogoT24 Logo
Gündem

Doç. Dr. Baştürk'ün cenazesi Diyarbakır'a getirildi

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Çardak köyü kırsalında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç

12 Nisan 2018 20:59

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - NEVŞEHİR\'in Çardak köyü kırsalında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk\'ün cenazesi, eşinin isteği üzerine Diyarbakır\'a getirildi.
Nevşehir\'e 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çardak köyü yakınlarında yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ile birlikte ölü bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk\'ün cenazesi, eşi Nalan Baştürk\'ün isteği üzerine Diyarbakır\'a getirildi. Nevşehir Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla, Bağlar ilçesi Yeniköy mezarlığına getirilen Baştürk\'ün cenazesini yakınları karşıladı. Büyük üzüntünün hakim olduğu mezarlıkta Baştürk\'ün cenazesi morga alınırken, cenazenin yarın Yeniköy Mezarlığı\'nda toprağa verileceği öğrenildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞ Burak EMEKDİYARBAKIR DHANEVŞEHİRKübra Nur YılmazHacıbektaşDoç Dr Sadettin BaştürkDiyarbakırNevşehirNalan BaştürkNevşehir Büyükşehir BelediyesiBağlarYeniköyBaştürkBüyükYeniköy Mezarlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24