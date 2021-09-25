Giderleri dolar bazında artan, geçeceği köprünün ücreti bile Euro'ya endekslenen asgari ücretlinin 2021 başında cebine 390 dolar geçerken, bu rakam TL'deki son değer kaybı ile 321 dolara düştü; Çin-Pekin’de 360 dolara yükseldi. Giderleri dolarla artan asgari ücretliler, TL’nin hızlı düşüşü ile Pekin’deki asgari ücretliden az kazanır durumda.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Doç. Dr. Aziz Çelik, “Rasyonel olmayan müdahaleler söz konusu olduğu sürece dolarda artış sürer. Bu durum asgari ücretliyi vuruyor çünkü doların artması enflasyonu artırarak gelir seviyesini düşürüyor” dedi. Çelik bir zamanlar Türkiye'den çok düşük olan Çin'deki asgari ücretin zaman içinde yükseldiğini, Türkiye'deki asgari ücretin dolar bazında hızla gerilediğini belirterek, “Türkiye'de emekçilerin hayatı hızla pahalılaşırken, Türkiye de bir ucuz emek ülkesi haline geliyor. Bu durum katma değeri düşük ve ucuz işgücüne dayalı bir ekonomi riski yaratıyor” diye konuştu.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin dolar ve enflasyon karşısında sürekli değer kaybettiğini belirterek, “Açlık sınırının altındaki asgari ücretin alım gücü eriyor. İktidarın sürekli ücretleri baskılama politikası ile tüm diğer ücretler de asgari ücret seviyesinde eşitleniyor. Türkiye, emeklileri, kamu işçileri, çalışanları ile bir asgari ücretliler toplumuna dönüştürüldü” dedi. DİSK Başkanı bu sürecin Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğini artırdığını da vurguladı.