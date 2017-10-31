DOB Genel Müdürü, 'birinciler birincisi' Selman Ada açığa alındı!

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Selman Ada açığa alındı. Gerekçe hakkında başlatılan soruşturma olurken Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un göreve geldikten sonra ilk açığa aldığı bürokrat Ada oldu.

Ada'nın kurumun internet sitesindeki özgeçmişinde, 'birinciler birincisi’, ‘Türkiye’nin aydınlık yüzü’, ‘dünyaya açılan ilk Türk opera bestecisi’ gibi ifadeler yer almıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, göreve geldiği andan itibaren “kendi eserlerini sahneye taşıyarak gelir elde ettiği” gerekçesiyle uyarılan DOB Genel Müdürü Ada, hakkında başlatılan bir soruşturma nedeniyle açığa alındı. Ada’nın önce ‘görevden alındığı’ ancak ‘görevden alındı’ yazısı karşısında ‘emeklilik dilekçesini’ verdiği belirtilirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı şimdi Ada’nın ‘emekli’ olmasını bekleyecek. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Ahmet Yılmaz, dün DOB Genel Müdürlüğü’ne gelerek, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle “görevden alındığına ilişkin yazıyı” Ada’ya sundu. Şubat ayı itibarıyla ‘yaş haddinden’ emekliye ayrılmak zorunda kalacak olan Ada’nın bu durum karşısında karşı hamle olarak hemen emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri Ada’nın “başlatılan soruşturma nedeniyle açığa alındığını” doğruladı.

108 bin TL telif aldı

Ada, göreve geldiği ilk günden itibaren ‘tartışmalı’ kararların altına imza atmıştı. Bir genel müdürün kendi eserini sahneye taşıması ve o eser üzerinden telif ücreti alması ‘etik’ olmamasına karşın Opera ve Bale’nin tüm sahnelerinde kendi eserlerini sahneye taşımıştı. Sayıştay da DOB Genel Müdürlüğü’nün 2015 Denetim Raporu’nda, Ada’yı yakın takibe almıştı. Raporda, genel müdürlüğün sanat programına Ada’nın kendi eserlerini koyduğu ve bu eserlere yüksek oranda telif ücreti aldığına dikkat çekilmişti.

Ada ayrıca 4 eserini 53 temsil olarak sahnelenecek şekilde 2015-2016 Sanat Sezonu programına almıştı. Sayıştay raporunda Ada’nın toplam 108 bin 620 TL telif ödemesi aldığı, atadığı müdürlerle telif sözleşmesi yapmasının Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğu ve farklı il müdürlüklerinde sahnelenen aynı temsillerin dönüşümlü olarak sunulması yerine ayrı ayrı sahne ve kostüm yapıldığı tespitlerine de yer verilmişti. Sayıştay, genel müdürlüğün 2015’te Ziraat Bankası ile imzaladığı sponsorluk sözleşmesi kapsamında sağlanan gelirleri de mercek altına almıştı. Bu kapsamda da Ada’nın ‘Başka Bir Dünya’ adlı eserinin prömiyeri için yaptığı İstanbul seyahati de denetlenmişti. Ada’nın İstanbul’da bir otelde deniz manzaralı odada geceliği 650 Euro’dan üç gece kaldığı tespit edilmişti. DOB Genel Müdürlüğü’nün büyük bir ekonomik krize girdiği ve bu nedenle ekonomik tedbirler aldığı da ortaya çıkmıştı.

Ada, tüm il müdürlüklerine bir yazı göndererek, ödenek kapsamında elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, temizlik hizmeti alımı gibi zorunlu giderler dışında harcama yapmamaları, yıl sonuna kadar yeni turne düzenlememeleri talimatını da vermişti. Ada’nın göreve geldiği 2014 yılından itibaren yaptığı atamalar da ‘tartışmalara’ neden olmuştu. Ada, sadece 3 yılda 30’u aşkın yöneticiyi görevden almıştı. Ada ayrıca göreve geldiğinde kurumun internet sitesinden kendi özgeçmişini yayımlamış ancak bu özgeçmiş içinde yer alan ‘birinciler birincisi’, ‘Türkiye’nin aydınlık yüzü’, ‘dünyaya açılan ilk Türk opera bestecisi’ ve ‘olağanüstü orkestra şefi’ gibi ifadeleri nedeniyle de tartışmalara konu olmuştu.