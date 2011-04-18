DOB eski Genel Müdürü Akbulut: 1 milyon seyirci sanattan uzaklaştırıldı











Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın sanat kurumlarının gelecekleri üstünde başlattığı tartışma 'tadilat' nedeniyle kapatıldıktan sonra açılmayan İstanbul AKM’ye çevirdi.

1 milyon seyirci sanattan uzaklaştırıldı

DOB (Devlet Opera ve Balesi) eski Genel Müdürü Hüseyin Akbulut, AKM'nin kapalı tutulmasının sanatı çıkardığı faturayı çıkardı. Akbulut, " AKM’nin perdelerini açamadığı son üç yıllık dönemde 1 milyon kişi sanattan uzaklaştırıldı" dedi.

Sanatçılar sokağa bırakıldı

AKM'nin sanatçılara da çok ağır darbe indirdiğine dikkat çekerek, "Burada görev yapan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Folk Topluluğu sanatçıları sokağa bırakıldı."







Kapatılmadan önceki performansı

AKM kapatılmadan önce 2006 - 2007 sezonunda, 185 opera ve bale, 59 senfonik konser, 446 tiyatro, 16 klasik koro, 18 folk konseri, 23 sergi ve bakanlık tahsisiyle 96 kültür olmak üzere, yılda toplam 855 etkinlik gerçekleştirildi.



AKM ölüme terk edildi

"İstanbul AKM' nin 3 yıldır kapalı tutulması ve ölüme terk edilmesidir" diyen Akbulut, "AKP, alana sanat olarak bakmamakta. Tersine kültürsüzleştirme siyaseti olarak yaklaşmakta ve alanı 'kıymetli arsa' olarak görmektedir.





Bu nedenle de kültür merkezine 2003 yılından başlayarak onarım için bir çivi bile çakmamış, ölüme bırakmıştır."

Sanatçılar ve yöneticiler duyarsız

AKM konusunda kurumlarına sahip çıkmayan sanatçı ve yöneticilerden büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Akbulut, "Olan bitene sanatçılarımızın ve özellikle sanat kurumları yöneticilerimizin kabul edilemez duyarsızlığıdır. Oysa tüm sorumluluk da ve yetki de onlarındır. Cumhuriyetin kültür mirasına sahip siyaset dünyamıza ise söyleyecek söz bile bulamıyorum. Onlar bu alanın değerinin farkında bile değiller. Kültür alanını mazot kadar bile değerli görmüyorlar".

1930'lardan nereye geldi