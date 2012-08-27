DNA'dan şüpheli tespiti

Bilim insanları, olay yerinde bulunan DNA örneklerinden şüphelinin saç ve göz rengini tahmin edebilen bir test geliştirdi.



"Forencis Science International: Genetics" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre "Hirisplex Sistemi" adı verilen test, saç ve göz rengini belirleyen 24 DNA markörünü içeriyor.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Prouf. Manfred Kayser, testin en az miktarda DNA örneğinden sonuç çıkaracak kadar duyarlı olduğunu belirtti.

Testin herhangi bir adli tıp laboratuvarında kolayca uygulanabileceğine dikkati çeken Prof. Kayser, yeni sistemi Irisplex adlı göz rengi belirleme testine saç rengini belirleme markörlerini ekleyerek geliştirdiklerini söyledi.

Testi üç Avrupa ülkesinden yüzlerce örnek üzerinde denediklerini ifade eden Prof. Kayser, sarışınlar için yüzde 69,5, kumrallar için yüzde 78,5, kızıllar için yüzde 80 ve siyah saçlılar için de yüzde 87,5 oranında doğru tahminde bulunduklarını söyledi.

Test, DNA örneklerinden kahverengi gözlü, siyah saçlı bir kişinin Avrupalı olup olmadığını da yüzde 86 doğruluk oranı ile tespit edebiliyor.

Olası şüpheli sayısının azaltılmasında önemli rol oynaması beklenen test, geçtiğimiz günlerde Lahey'de yapılan 6. Avrupa Adli Bilimler Akademisi Konferansı'nda da büyük yankı uyandırdı.