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Dünya

DNA testi için Salvador Dali'nin mezarını açtırdı; ünlü ressamın kızı olmadığı ortaya çıktı

DNA testi isteyen kadın, annesiyle Dali'nin "gizlice birlikte olduğunu" iddia ediyordu

07 Eylül 2017 02:24

İspanyol ressam Salvador Dali'nin cesedinden alınan örnekler üzerinde yapılan DNA testi, kızı olduğunu öne süren Maria Pilar Abel Martinez'in bu iddiasının doğru olmadığını ortaya çıkardı.

Dali Vakfı'ndan yapılan açıklamada, davanın açıldığı mahkeme, vakfın avukatlarına yapılan DNA karşılaştırmasında eşleşmeye rastlanmadığı bilgisini verdiği belirtildi.

Martinez, Dali'nin babası olduğu iddiasıyla dava açmış ve mahkeme de İspanyol ressamın mezarı açılarak, doku örneklerinin alınmasına hükmetmişti.

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının en bilinen ressamlarından Dali, 1989 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Dali'nin mezarı, doğum yeri olan İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde kendisinin tasarladığı bir tiyatro ve müzede bulunuyor.

Martinez, annesiyle Dali'nin 1955 yılında "gizlice birlikte olduğunu" ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ediyordu.

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