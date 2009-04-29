DNA testi için 7 mezar açılıyor



Diyarbakır'da faili meçhul ve kayıplarla ilgili soruşturma kapsamında 1990'lı yıllarda öldürülüp kimsesizler mezarlığına defnedildiği ileri sürülen 7 kişinin mezarı DNA testi için açılıyor.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mardinkapı Mezarlığı'ndaki kimsesizlere ait 7 mezarın açılması amacıyla çalışmalara başlandı.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'da yakınları kaybolan Yıldırım ve Kaya ailelerinin yaptığı başvuru üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mardinkapı Mezarlığı'ndaki kimsesizlere ait 7 mezarın açılması kararı alındı.



Alınan kararla bu sabah kazı çalışmalarına başlanırken, kazılarda İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi avukatları da hazır bulundu. Mezarlardaki cesetlerden DNA testi için örnekler alınarak kimlik tespitinin yapılacağı bildirildi.



"26 KİMSESİZE AİT MEZARIN AÇILMASINI İSTİYORUZ''



İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, Diyarbakır'daki mezarlıklarda bulunan toplam 26 kimsesize ait mezarın açılmasını istediklerini söyledi.



Mezarların açılışı sırasında, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Erbey, avukatlar ile Yıldırım ve Kaya ailelerinin fertleri de hazır bulundu. Erbey, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardinkapı Mezarlığı'nda 7 kimsesize ait mezarların açılarak kemik örneğinin alınacağını bildirdi. Fethi Yıldırım ve Hakkı Kaya'nın yakınlarının derneğe başvurusunun ardından soruşturmanın uzun zamandır devam ettiğini ifade eden Erbey, şöyle dedi:



''Bunlar Hani yolu üzerinde bulunan kişilere ait cesetler. Bunlardan alınacak örnekler ile yakınlardan alınacak kan ve saç örnekleri karşılaştırılacak, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.



Kimsesizler mezarlığındaki 2 kişinin boğularak öldürüldüğü tespit edilmiş, diğerleri de Hani yolunda bulunmuş. Diyarbakır'daki mezarlıklarda toplam 26 kimsesiz mezarı tespit ettik. Bunların tek tek kazılmasını istiyoruz. Kazılara başlandıktan sonra bölgenin değişik yerlerinden bize başvuran vatandaşlar, 'bizim köyümüzde de kimsesizlere ait mezar var veya kuyu var' diye ihbar ediyorlar. Yakını kayıp olan herkesin bize başvurmasını bekliyoruz. Etkin bir soruşturmanın yürütülmesi amacıyla elimizdeki bütün bilgileri savcılık ile paylaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde kazıların yoğun bir şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz.''



CESETLER 12 YIL ÖNCE BULUNMUŞTU



Diyarbakır-Hani kara yolunun Deveboyu mevkisinde, 1996-1997 yıllarında köylüler tarafından bulunan ve kimliği belirlenemeyen 7 ceset, Mardinkapı Kimsesizler Mezarlığı'nda defnedilmişti.



İtirafçı Abdülkadir Aygan'ın ifadeleri üzerine, bir süre önce Diyarbakır-Hani kara yolunün Karaçalı ve Deveyolu mevkisinde, o dönemde öldürüldükleri bildirilen Fethi Yıldırım ile Hakkı Kaya'nın cesetlerinin bulunması için kazı yapılmış, kazılarda 461 kemik parçası bulunmuştu.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunan Yıldırım ve Kaya'nın aileleri, o tarihte bulunan ve kimsesizler mezarlığına gömülen 7 cesetten örnek alınarak, bulunan kemiklerle karşılaştırılmasını talep etmişti.