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Dünya

DNA TESTİ 30 YIL SONRA MASUMİYETİNİ KANITLADI  DALLAS (A.A)

03 Ocak 2011 22:15

-DNA TESTİ 30 YIL SONRA MASUMİYETİNİ KANITLADI  DALLAS (A.A) - 03.01.2011 - ABD'de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 30 yılını hapiste geçiren Teksaslı Cornelius Dupree'nin DNA testi sonucunda masum olduğu ortaya çıktı. Bölge savcılığı, daha önce defalarca masum olduğunu söyleyen ve temyiz başvuruları mahkemece reddedilen 51 yaşındaki Dupree'nin iddiasına destek verdiğini duyurdu. DNA testinden sonra Dupree hakkındaki mahkumiyet kararının iptal edileceği bildirilirken, Dupree'nin aklanacağı duruşmanın yarın Dallas kentinde yapılmasının planlandığı belirtildi. Dupree, 1979 yılında 26 yaşındaki bir kadına tecavüz ettikten sonra soyduğu gerekçesiyle 1980 yılında 75 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Dupree'nin temmuz ayında afla salıverilmesinden 10 gün sonra DNA testinin sonuçları gelmişti.

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