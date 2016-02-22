"DNA sonuçlarına göre Ankara bombacısı, TAK'ın açıkladığı Abdulbaki Sömer"

Ankara’daki terör saldırısını yaptığı ileri sürülen Salih Neccar'ın DNA örneği, TAK bombacısı olduğu iddia edilen Abdulbaki Sömer'in babası Musa Sömer ile eşleştiği öne sürüldü.

TAK, Ankara saldırganının ismini Abdulbaki Sönmez olarak açıklamıştı. Saldırganın babası olduğunu iddia eden Musa Sömer ise oğlunun isminin Abdulbaki Sömer olduğunu söylemişti.

CİHAN Haber Ajansı'ndan Ahmet Şinoforoğlu'nun haberine göre; Ankara’da çarşamba günü meydana gelen terör saldırısını YPG’li Salih Neccar'ın yaptığı Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmıştı.

Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) yaptığı açıklamada ise saldırıyı Abdülbaki Sömer’in yaptığını iddia etmişti. Bu iddia üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Abdulbaki Sömer’in babası Musa Sömer’den kan örneği alınarak DNA eşleştirmesi yapıldı. Musa Sömer ile Salih Neccar’ın DNA örneğinin eşleştiği belirtildi.

TAK tarafından bombacı olduğu öne sürülen Abdulbaki Sömer'in babası Musa Sömer, ifadesi ve DNA örneği alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Baba Sömer, Salih Neccar adıyla yayımlanan fotoğraftaki kişinin oğlu Abdulbaki Sömer olduğunu söylemişti. Abdulbaki Sömer'in Ağustos 2014 yılında Türkiye'ye girerken ismini Salih Neccar olarak belirttiği ileri sürüldü.