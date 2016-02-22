T24 LogoT24 Logo
Gündem

"DNA sonuçlarına göre Ankara bombacısı, TAK'ın açıkladığı Abdulbaki Sömer"

Başbakan Davutoğlu, bombacının YPG'li Salih Neccar olduğunu söylemişti

22 Şubat 2016 21:25

Ankara’daki terör saldırısını yaptığı ileri sürülen Salih Neccar'ın DNA örneği, TAK bombacısı olduğu iddia edilen Abdulbaki Sömer'in babası Musa Sömer ile eşleştiği öne sürüldü.

TAK, Ankara saldırganının ismini Abdulbaki Sönmez olarak açıklamıştı. Saldırganın babası olduğunu iddia eden Musa Sömer ise oğlunun isminin Abdulbaki Sömer olduğunu söylemişti. 

CİHAN Haber Ajansı'ndan Ahmet Şinoforoğlu'nun haberine göre; Ankara’da çarşamba günü meydana gelen terör saldırısını YPG’li Salih Neccar'ın yaptığı Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanmıştı.

Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) yaptığı açıklamada ise saldırıyı Abdülbaki Sömer’in yaptığını iddia etmişti. Bu iddia üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Abdulbaki Sömer’in babası Musa Sömer’den kan örneği alınarak DNA eşleştirmesi yapıldı. Musa Sömer ile Salih Neccar’ın DNA örneğinin eşleştiği belirtildi. 

TAK tarafından bombacı olduğu öne sürülen Abdulbaki Sömer'in babası Musa Sömer, ifadesi ve DNA örneği alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Baba Sömer, Salih Neccar adıyla yayımlanan fotoğraftaki kişinin oğlu Abdulbaki Sömer olduğunu söylemişti. Abdulbaki Sömer'in Ağustos 2014 yılında Türkiye'ye girerken ismini Salih Neccar olarak belirttiği ileri sürüldü.

ETİKETLER

Ankarapatlamasömersönmez

İlgili Haberler

Ankara saldırısındaki soru işaretlerini DNA testi çözecek

Ankara’daki saldırıyı YPG üyesi Salih Neccar’ın mı yoksa TAK’ın açıkladığı Abdülbaki Sönmez’in mi gerçekleştirdiğini belirlemek için DNA testi yapılacak. Rojava’daki Sönmez 60 yaşında çıktı

Ankara saldırganının babası: Fotoğraftaki kişi Salih Neccar değil, oğlum Abdulbaki Sönmez

Saldırıyı üstlenen TAK, failin Abdülbaki Sönmez'in yaptığını açıklamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24