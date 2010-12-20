DMO arazisi de özelleştirme kapsamına alındı

T24 - İstanbul Haber Servisi - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Mart 2009 yerel seçim öncesi Kadıköy’e gelerek yeşil alan olarak kullanılması için belediyeye devretme sözü verdiği Merdivenköy’deki Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arazisi özelleştirme programına alındı.





Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, ticaret alanı olarak özelleştirilip satılacak olan arazinin yeşil alan olarak Kadıköylülere bırakılması gerektiğini belirterek Başbakan’ın verdiği sözü tutmasını istedi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Mülkiyeti DMO’da olan ve 2007 yılında Başbakanlık’a bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programına alınan araziyle ilgili Başbakan yerel seçimlerden önce verdiği sözü tutmadı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 20 Kasım 2010’da Kadıköy Belediyesi’ne gönderdiği resmi yazıda, Merdivenköy Mahallesi’nde bulunan arazinin özelleştirme kapsam ve programına alındığını, 5 bin ve 1000 ölçekli yeni imar plan taslakları hazırlandığı belirtildi.



Kadıköy Belediyesi DMO arsasının, ticaret alanı olarak özelleştirme programına alınmasına olumsuz görüş bildirerek karşı çıktı. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk’ün imzasıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na gönderilen resmi yazıda, ilçede Göztepe Parkı ve Özgürlük Parkı dışında büyük yeşil alan bulunmadığı belirtilerek “Bunlar da sahil bölgesine hizmet etmektedir. Kamu mülkiyetindeki bu alanın Sayın Başbakan’ın belirttiği şekilde yeşil alan olmasına yönelik çalışmanın bir an önce yapılması önem arz etmektedir” denildi.



Konuyla ilgili değerlendirme yapan Öztürk, DMO arazisinin özelleştirme programına alınmasının Kadıköylüler için üzücü bir gelişme olduğunu vurgulayarak şu noktalara dikkat çekti: “Başbakan Erdoğan’ın bu yeni gelişmeden haberi olmayabilir, sözünü unutmuş olabilir. Başbakan’ın konuya el koymasını ve 3 Mart 2009 tarihinde verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Kadıköy’ün en değerli noktasında Merdivenköy D-100 Karayolu kenarında bulunan bu değerli arazi, bir depremde ‘toplanma parkı’ olarak kullanılması ve yeşil alan olarak oksijen noktası olması açısından Kadıköylüler için büyük önem taşıyor.”



