DK Gazetecilik’e kayyum atandı

T24 - Milliyet ve VATAN gazetelerinin imtiyaz sahibi DK Gazetecilik’te, hissedarlar arasındaki anlaşmazlık şirkete kayyum atanmasıyla yeni bir boyut kazandı. Şirket ortaklarından Karacan Ailesi’nin “kayyum atanması” talebiyle İstanbul 47. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtığı davada alınan kararla mahkeme hakimi Mustafa Manav, DK Gazetecilik’e 6 ay süreyle 3 kişiden oluşan kayyum atadı.





DK Gazetecilik’in kurucu ortakları Demirören Ailesi ve Karacan Ailesi arasındaki ihtilaf, Karacanlar’ın ortaklığa ilişkin mali yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla başlamıştı.





İki taraf arasındaki ortaklık anlaşmasına göre, Demirören Grubu, Karacanlar’a ait medya şirketlerinin yüzde 50’sini satın alacak, Karacan tarafı da bu işlemden elde edeceği kaynakla, Milliyet ve VATAN’ın satın alınmasına ilişkin mali yükümlülüğünü yerine getirecekti. Anlaşma gereği, Demirören Grubu’nun sağladığı kaynakla önce Milliyet ve VATAN’ın satın alımı gerçekleşti. Her iki ortak iki gazeteyi devraldıktan sonra, Demirören Grubu’nun Karacan’a ait medya varlıklarına ortak olma süreci başladı.





Ortaklar arasındaki ihtilaf da bu süreçte baş gösterdi. Demirören Grubu’na göre, Karacan Grubu sahip olduğu medya varlıklarının gerçek değerinin hesaplanabilmesi için gereken bilgi ve belgeleri ortaya koyamadı. Şirketlerin bağımsız denetimden geçmiş bilançoları, mal varlıklarının ekspertiz değerleri, borç ve alacaklarının resmi kayıtları ibraz edilemediği için Karacan medya şirketlerinin değerinin tespiti, dolayısıyla hisse devri gerçekleşemedi.





İki ortağın Milliyet ve VATAN dahil tüm medya yatırımlarında yüzde 50’şer ortak olmasını sağlayacak yol tıkanınca ihtilaf baş gösterdi. Bunun üzerine Karacan Grubu, ortağına karşı tavır alarak şirket ana sözleşmesinden doğan ortak imza hakkını, günlük mali işlemlerde dahi kullanmamaya başladı. Günlük rutin para trafiği tıkanma belirtisi gösterince Demirören Grubu yükümlülükleri üstlenerek ödemeleri gerçekleştirme yolunu seçti.





Karacan Grubu ise bu tutumu dava konusu etti. Şirketin “yeterli kaynağı olduğu halde gereksiz yere borçlandırıldığını” öne sürerek, 7 kişilik yönetim kurulunda sahip olduğu 3 üyelikten istifa etti. Hemen ardından da Ticaret Mahkemesi’nde DK Gazetecilik’e “kayyum atanması talebiyle” dava açtı.





İstanbul 47. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 12 Ağustos tarihinde görülen ilk duruşmada, gerekli belgelerin temini için dava 21 Eylül’e ertelendi ve Karacan Grubu avukatlarının acil kayyum atanması talebi reddedildi.





Mahkeme Karacanlar’ın başvurusuyla dün yeni bir duruşma yaparak, dosya üzerinden davayı ele aldı. Duruşma sonunda hissedarlar genel kurul toplanıncaya kadar DK Gazetecilik’e 3 kişiden oluşan kayyum heyetinin atanmasına karar verdi. Karara göre Prof. Hüseyin Ülgen, Celal Şirin ve Fatih Batuhan Çapar tedbiren DK Gazetecilik kayyumu olarak atandı.









Gazetelerin itibarını korumayı sürdüreceğiz





DK Gazetecilik’e kayyum atanmasından sonra Demirören Holding’den kamuoyuna yapılan açıklamada şöyle denildi: "Grubumuz Türk sanayi ve ticaret hayatında isim ve itibarını her türlü maddi çıkarın önünde görmüş ve bugüne kadar özenle korumaya gayret etmiştir. Aynı titizliği Türk basınının önde gelen gazeteleri Milliyet ve VATAN için de göstereceğimizi, bu gazetelerin yayın hayatına kesintisiz devam edebilmesi için her türlü desteği hiçbir ticari çıkar gözetmeden vereceğimizi başta okurlarımız olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."