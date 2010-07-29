-DJURDJEVİC: MAÇIN FAVORİSİ GALATASARAY İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Sırbistan'ın OFK Belgrad takımı, maçın yapılacağı Ali Sami Yen Stadı'nda çalıştı. İstanbul'a akşam üzeri gelen OFK Belgrad takımı, daha sonra statta çalışmasını gerçekleştirdi. İdmanda taktik ağırlıklı çift kale maç yapan Sırp temsilcisinde eksik bulunmadığı bildirildi. OFK Belgrad Teknik Direktörü Dejan Djurdjevic, idman sonrası yaptığı açıklamada, Galatasaray'dan övgüyle söz ederken, maçın favorisinin sarı-kırmızılı ekip olduğunu söyledi. Galatasaray'ın dünya futbolunda büyük bir kulüp olduğunun altını çizen Djurdjevic, ''Galatasaray'ı tanımayan futbolu bilmiyor demektir. Biz Galatasaray kadar büyük bir takım değiliz. Ama çıkıp elimizden geleni yapacağız. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Yetenekli ve çok genç bir ekibim var. Onlara yarın işimizin çok zor olduğunu ama ilerisi için bize deneyim olacağını söyledim'' dedi.