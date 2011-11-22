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Spor

Djokovic ve Ferrer korttan galibiyetle ayrıldı LONDRA (A.A)

22 Kasım 2011 09:38

-Djokovic ve Ferrer korttan galibiyetle ayrıldı LONDRA (A.A) - 22.11.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Sezon Sonu Turnuvası'nda Novak Djokovic ve David Ferrer, gruplarındaki ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı. A Grubu'ndaki maçta, 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic, 7 numaralı seribaşı Çek Tomas Berdych'i 3-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yendi. Sırp raket, 4 ace ve 3 çift hatayla oynarken, Çek rakibi mücadeleyi 6 ace ve 4 çift hatayla tamamladı. Gruptaki diğer karşılaşmada ise 3 numaralı seribaşı İskoç raket Andy Murray, 5 numaralı seribaşı İspanyol David Ferrer'e 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu. Mücadeleyi, İskoç tenisçi 4 ace, 2 çift hatayla, Ferrer ise 5 ace, 4 çift hatayla bitirdi. Turnuvada yarın Jo-Wilfried Tsonga-Mardy Fish ve Rafael Nadal-Roger Federer maçları oynanacak.

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