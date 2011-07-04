-DJOKOVİC ZİRVEDE ANKARA (A.A) - 04.07.2011 - Teniste sezona müthiş bir başlangıç yapan ve 49 maçta sadece bir kez yenilgi yüzü görmesinin yanı sıra 2 Grand Slam Turnuvası'nı kazanan Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya sıralamasında zirveye yerleşme başarısını da gösterdi. Bir numara olmayı Wimbledon'da finale çıkarak garantileyen Djokovic, eski ve yeni bir numaraların karşı karşıya geldiği şampiyonluk maçında İspanyol rakibi Rafael Nadal'ı 3-1 ile geçti ve bugün açıklanan ATP listesinde gerçek bir numara olarak yerini aldı. Listede Djokovic, 13 bin 285 puanla ilk sırayı alırken, Nadal 11 bin 270 puanla ikinci sıraya geriledi. Djokovic, bu başarısıyla Nadal ile Roger Federer'in zirvedeki 7 buçuk yıllık saltanatına da son vermiş oldu. Türk tenisçi Marsel İlhan ise büyük bir düşüş yaşadı ve 29 basamak gerileyerek listenin 134. sırasında yer aldı. Listenin ilk 20 ismi, puanları ve bir önceki durumları şöyle: 1- (2) Novak Djokovic (Sırbistan) 13,285 2- (1) Rafael Nadal (İspanya) 11,270 3- (3) Roger Federer (İsviçre) 9,230 4- (4) Andy Murray (Britanya) 6,855 5- (5) Robin Soderling (İsveç) 4,325 6- (6) David Ferrer (İspanya) 4,150 7- (8) Gael Monfils (Fransa) 2,780 8- (9) Mardy Fish (ABD) 2,650 9- (7) Tomas Berdych (Çek C.) 2,470 10-(10) Andy Roddick (ABD) 2,110 11-(13) Richard Gasquet (Fransa) 2,105 12-(11) Jurgen Melzer (Avusturya) 2,085 13-(15) Nicolas Almagro (İspanya) 1,955 14-(19) Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) 1,945 15-(14) Stanislas Wawrinka (İsviçre) 1,935 16-(12) Viktor Troicki (Sırbistan) 1,930 17-(17) Mikhail Youzhny (Rusya) 1,875 18-(16) Gilles Simon (Fransa) 1,745 19-(21) Juan Martin Del Potro (Arjantin) 1,625 20-(18) Florian Mayer (Almanya) 1,555