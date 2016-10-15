Djokovic Şangay'da Agut'a boyun eğdi

Teniste 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Şangay Masters'ta Roberto Bauista Agut'a iki set sonunda yenilerek elendi.

Şangay Masters Tenis Turnuvası’nda 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Roberto Bauista Agut’a yenilerek elendi. İspanyol Agut, Sırp tenisçiyi 6-4 ve 6-4 biten iki set sonunda devirerek sürprize imza attı.



Djokovic çeyrek finalde 110. sıradaki Mischa Zverev’e karşı oldukça zorlansa da tie break setince galip gelmeyi bilmişti.



Agut’un finaldeki rakibi Andy Murray ile Gilles Simon arasındaki mücadele sonunda belli olacak.