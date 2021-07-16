Djokovic, Golden Slam hedefiyle Tokyo 2020'ye gidiyor

Novak Djokovic, erkekler tenisinde eşi görülmemiş bir başarıya imza atabilir. Son 3 Grand Slam'i kazanan Sırp tenisçi, sezonu 5 dev kupayla tamamlamayı hedefliyor.

Novak Djokovic tarih yazmak için Tokyo'ya gidiyor. Teniste dünya 1 numarası, olimpiyat oyunlarında mücadele edeceğini açıkladı.

Sırp tenisçi bu sezon geride kalan 3 Grand Slami' de kazandı. Djokovic, serisini Tokyo ve ardından Amerika Açık'ta sürdürmesi halinde, "Golden Slam" alan ilk erkek sporcu olacak.

Rafael Nadal ve Roger Federer ise olimpiyat oyunlarına katılmayacaklarını açıklamıştı. İki efsanenin hedefi, Djokovic'in kazanma serisine Amerika Açık'ta son vermek.

Teniste "Golden Slam"e imza atabilen tek isim, Steffi Graf. Alman efsanesi 1988'de hem 4 grand slami kazanmış, hem de olimpiyat oyunlarında kürsünün en üst basamağına çıkmıştı.