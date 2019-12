-DJ'LER OKULLU OLACAK İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - DJ'ler, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Doğuş Power Center bünyesinde ayın 8'inden itibaren eğitimlere başlayacak olan Türkiye'nin ilk DJ Akademisi ile okullu olacak. Konuyla ilgili bilgi veren akademinin kurucusu DJ Salih Saka, akademi oluşturma fikrinin yaklaşık iki sene önce ortaya çıktığını, son altı ayda da paydaşlarını belirleyerek fiilen harekete geçtiklerini söyledi. Saka, mesleğinde 30 yılı geride bıraktığını belirterek, ''DJ'lik alaylı bir meslek, okulu yok. Bugüne kadar meslek olarak da kabul edilmiyor. Eskiden nasıl davulcuya kız verilmiyorsa, bugün de DJ'ye de kız verilmiyor. Bir DJ'in çıraklıktan yetişmesi lazım. Bunun eğitimini alabileceği bir yer yok. Birkaç kurs anlamında DJ'lik eğitimi veren yerler açıldı ve halen faaliyette, ancak orada bu eğitimleri veren kişiler de henüz bu işin başında olduklarından bilgilerini başkasına aktarmakta pek yeterli olmuyor'' şeklinde konuştu. Türkiye'de DJ'liği bir meslek haline getirebilmek için atılacak ilk adımın bir akademi oluşturmak olabileceği düşüncesiyle yola çıktıklarını aktaran Saka, bu ayın ikinci haftasından itibaren eğitimlere başlayacaklarını kaydetti. Saka, Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Doğuş Power Center bünyesinde verilecek eğitimlerin ''DJ Sertifika Programı Basic/Pro'' ve ''DJ Prodüksiyon Sertifika Programı'' olmak üzere iki dalda uygulanacağını ve bir ayda tamamlanacağını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bu eğitimlerde, kullanılacak teknik cihazları tanıtmayı, onların bağlantılarını öğretmeyi, müzikle ilgili armoni bilgisi vermeyi, sonrasında marka yönetimi ve halkla ilişkiler eğitimi vermeyi planlıyoruz. Çünkü DJ'lik çok önemli bir iletişim mesleği aynı zamanda. İyi iletişimci olmayan iyi DJ olamaz'' diye konuştu. Eğitimlerde ayrıca uzun zamandan beri bu mesleği yapanların tecrübelerini aktaracağını dile getiren Saka, katılımcıların pikap kullanımı ileri mix teknikleri bilgisayar programlarını kumanda eden cihazların kullanımı konusunda da bilgilendirileceklerini söyledi. -''LİSTE BAŞI ŞARKILARIN YÜZDE 80'İNİ DJ'LER YAPIYOR''- Saka, katılımcılara bilgisayar programıyla şarkı yapmayı öğreteceklerini belirterek, ''Son 10 yıldır dünyada ve Türkiye'de liste başı olan şarkıların yüzde 80'i DJ'lerin yaptığı şarkılardır'' dedi. Akademiden sertifika alacaklara Türkiye'nin en iyi kulüplerinde, en iyi DJ'lerin yanında staj imkanı sağlayacaklarını dile getiren Saka, akademinin bu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydetti. Saka, katılım ücreti ''DJ Sertifika Programı Basic/Pro'' için 2 bin 200 TL, ''DJ Prodüksiyon Sertifika Programı'' için 4 bin 900 TL olan akademinin 13 yaşından büyük herkese açık olduğunu söyledi. -KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AYDIN- Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın da sadece üniversite eğitimi ile ilgilenmediklerini, toplumun sorunlarına da çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, bu amaçla çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Aydın, Türkiye'de meslek okullarının yeterince gelişmemiş olması nedeniyle bazı alanlarda formel bir eğitimin hiç bir yerde alınamadığını dile getirerek, buradan yola çıkarak üniversite bünyesinde Yaşam Boyu Eğitim Merkezini oluşturduklarını aktardı. Bu merkezde akademinin teorik derslerinin verileceğini anlatan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye'de sayısal olarak DJ'lik alanında çalışan geniş bir kitle var. Meslek olarak daha resmen tanınmamış bir sektörden bahsediyoruz. Biz bunun resmi eğitimi yapılsın, çocuklar DJ olmayı gece kulüplerinde ya da diğer mekanlarda el yordamıyla öğrenmesinler, bu işi gerçekten bilenlerden eğitim sürecinden geçerek öğrensinler istedik. Bunu mümkün olduğunca geliştirip bir noktada devletin kurumları tarafından da tanınan bir meslek haline getirmeyi istiyoruz.'' Aydın, akademiden sertifika alacak öğrencilerle iletişimlerini sürdürmek istediklerini ifade ederek, bu gençlerin üniversite bünyesinde öğrenci etkinliklerinde yer alabileceğini kaydetti.