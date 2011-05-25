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Dünya

Dizüstülerde pil derdine son!

Dizüstü bilgisayarları ve cep telefonlarında kullanıcıların canını sıkan pil ömrü sorununa mucize gibi bir çözüm...

25 Mayıs 2011 03:00

T24 - Dizüstü bilgisayarları ve cep telefonlarında kullanıcıların canını sıkan pil ömrü sorununa mucize gibi bir çözüm... Dizüstü bilgisayarların en dezavantajlı yanlarından biri de pilleri. Daha dizüstü bilgisayarınız eskimeden pilinin eskisi gibi etkili çalışmaması ve şarj tutmamaya başlaması bazı durumlarda oldukça sinir bozucu olabiliyor. Ancak Leyden Energy isimli bir lityum iyon pil üreticisi bu soruna çözüm getiriyor.  

Şarjı çabuk biten telefonlara iyi haber
Piyasaya yeni çıkacak olan piller en az üç yıla kadar pil ömründen yemiyor ve pilin en üst dolma seviyesi üç yıl boyunca hiç azalmıyor. Leyden Enerji ayrıca lityum-iyon pilleri için tüketiciye üç yıllık garanti de veriyor. 

Bugün kullandığımız pillerde, elektrolitlerde kullanılan tuz tabanlı çözeltiler 70-80 derece sıcaklığa ulaştıktan sonra azalmaya başlıyor. Ancak Leyden Enerji'nin patentini elinde bulundurduğu teknoloji, çözeltinin 300 derecelere kadar azalmadan sabit durmasını sağlıyor. Firma yeni lityum-iyon pilleri için henüz bir fiyat belirlemiş değiller ancak standart pillerden biraz daha pahalı olması bekleniyor.



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