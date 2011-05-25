Dizüstülerde pil derdine son!

T24

Piyasaya yeni çıkacak olan piller en az üç yıla kadar pil ömründen yemiyor ve pilin en üst dolma seviyesi üç yıl boyunca hiç azalmıyor. Leyden Enerji ayrıca lityum-iyon pilleri için tüketiciye üç yıllık garanti de veriyor.Bugün kullandığımız pillerde, elektrolitlerde kullanılan tuz tabanlı çözeltiler 70-80 derece sıcaklığa ulaştıktan sonra azalmaya başlıyor. Ancak Leyden Enerji'nin patentini elinde bulundurduğu teknoloji, çözeltinin 300 derecelere kadar azalmadan sabit durmasını sağlıyor. Firma yeni lityum-iyon pilleri için henüz bir fiyat belirlemiş değiller ancak standart pillerden biraz daha pahalı olması bekleniyor.