-DİZÜSTÜ BİLGİSİYARLAR SEKTÖRÜN YILDIZI ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Türkiye'de iletişim teknolojileri (IT) pazarı, 2010 yılında adet bazında yüzde 2,6, ciro bazında da yüzde 5,2 oranında büyüme kaydetti. GfK Türkiye Retail and Technology tarafından hazırlanan ''dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler, yazıcılar (çok fonksiyonlu, tek fonksiyonlu), klavye, mouse ve web kameraları'' kapsayan ''Türkiye 2010 İletişim Teknolojileri Sektör Raporu''na göre, sektör, geçen yılın ikinci yarısında okul kapanışları, açılışları gibi sezonsal etkiler ve çeşitli kampanyalarla yükselişe geçti. IT perakende pazarında adet olarak geçen seneye göre yüzde 2,6 büyüme elde edildi. Sektör dolar bazında ciro olarak da yüzde 5,2 büyüme yakalandı. Sektörün lokomotif ürünü olan dizüstü bilgisayarların payı da yüzde 58'den yüzde 62'ye yükseldi. Buna karşın masaüstü bilgisayarların payı ise yüzde 38'den yüzde 30'a geriledi. -BİLGİSAYARLAR- Genel olarak IT sektörü incelendiğinde 2010 yılında en büyük artış, dizüstü bilgisayarlar ve mouselarda gerçekleşti. Dizüstü bilgisayarlar bir önceki yıla göre adet olarak yüzde 17,2, dolar bazında ciro olarak ise yüzde 13 artış gerçekleşti. Dizüstü bilgisayarlar ciro olarak yaklaşık yüzde 62 payla sektörün parlayan yıldızı oldu. Dizüstü bilgisayarların büyümesinde özellikle ''netbook'' segmenti etkili oldu. Mobilitenin öneminin artması ve cazip fiyatlar, dizüstü bilgisayarların satışını giderek artırdı. Teknolojik dönüşüm, dizüstü bilgisayar lehine işlerken, masaüstü bilgisayarlar da aynı ölçüde küçüldü. Masaüstü bilgisayar satışlarında geçen seneye göre yüzde 18'lik adet, yüzde 8,6'lık ciro düşüşleri kaydedildi. Türkiye'de 2010 yılında toplam masaüstü satışlarının yüzde 37'sini toplama bilgisayarlar oluşturdu. Netbooklar haricindeki ''notebook'' grubu geçen seneye göre yüzde 9 büyürken, netbooklarda yüzde 72 büyüme gerçekleşti. 2010 yılında pazarda satılan her bilgisayarın 30'u masaüstü, 56'sı notebook, 14'ü ise netbook oldu. Raporda, Türkiye'nin 2010 sonunda yeni yeni parlamaya başlayan tablet PC'lerin 2011'in yıldız ürünü olacağının gözüktüğü bildirildi. -PC MONİTÖRLER VE YAZICILAR- Masaüstü bilgisayarlar satışlarındaki aşağı yönlü trend monitör pazarını da etkiledi. Bilgisayarlar kadar hızlı düşüş yaşamasa da, monitör pazarı bir önceki seneye göre adet olarak yüzde yüzde 8 ciro olarak da yaklaşık yüzde 11 düşüş gösterdi. Yazıcılar pazarında da tek fonksiyonlu inkjet yazıcıların yerine çok fonksiyonlular tercih edilmeye başlandı. Tek fonksiyonlu inkjet yazıcılar, hem adet hem de ciro olarak yüzde 40 gibi yüksek bir düşüş gösterdi. Çevre birimleri ürünlerinde adet ve ciro olarak en çok büyüyen ürün grubu mouselar oldu. Mouselarda adet olarak yüzde 17,4, ciro olarak yüzde 22 büyüyen artış yaşandı. Ciro artışında, kablosuz ürünlerin payının artması oldu. Fiyatları daha cazip hale gelen kablosuz mouselar, pazarda giderek daha çok tercih edilmeye başlandı. Klavyelerde ise pazar adet olarak geçen seneye göre çok değişim göstermedi ancak ciro anlamda bir artış yaşandı. Web kameralar geçen seneye göre hem adet hem de ciro anlamda en çok kan kaybeden ürün oldu.