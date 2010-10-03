T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dizüstü bilgisayarların satışı azaldı

Satışa çıktığı günden bu yana popülaritesi artan ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği iPad, şimdi de dizüstü bilgisayar satışlarını tehdit e

03 Ekim 2010 03:00

T24- Satışa çıktığı günden bu yana popülaritesi artan ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği iPad, şimdi de dizüstü bilgisayar satışlarını tehdit eder hale geldi. Popülaritesi günbegün artan iPad'e sahip olmak isteyen kullanıcılar, dizüstü ve netbook satın almaktan vazgeçince bu cihazların satış hacmi de iPad'in etkisi altında kaldı.


DisplaySearch'ün gerçekleştirdiği araştırmaya göre iPad ve dizüstü bilgisayar satışları, geçen yıla oranda yüzde 29 oranında büyüme kaydetti. Yani kullanıcılar, masaüstü sistemler yerine mobil cihazları almayı tercih etti. Ancak raporda yer alan asıl ilginç nokta ise bu yılın ikinci çeyreğinde 3.3 milyonluk satış hacmine ulaşan iPad'e oranla dizüstü-netbook  satışlarındaki büyümenin yüzde 13 oranında azalmış olması.


Her ne kadar iPad şu aşamada dizüstü bilgisayar satışlarını kısmen olumsuz yönde etkiliyor olsa
da, ikisinin birebir karşılaştırılması doğru bir yaklaşım değil; zira iPad ve notebook-netbook ikilisinin kullanıcı kitlesi tamamen birbiriyle örtüşmüyor. Bu sebeple iPad'in diğer mobil cihazların satışlarını daha fazla baltalayamayacağı söylenebilir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24