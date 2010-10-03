Dizüstü bilgisayarların satışı azaldı

T24- Satışa çıktığı günden bu yana popülaritesi artan ve kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği iPad, şimdi de dizüstü bilgisayar satışlarını tehdit eder hale geldi. Popülaritesi günbegün artan iPad'e sahip olmak isteyen kullanıcılar, dizüstü ve netbook satın almaktan vazgeçince bu cihazların satış hacmi de iPad'in etkisi altında kaldı.



DisplaySearch'ün gerçekleştirdiği araştırmaya göre iPad ve dizüstü bilgisayar satışları, geçen yıla oranda yüzde 29 oranında büyüme kaydetti. Yani kullanıcılar, masaüstü sistemler yerine mobil cihazları almayı tercih etti. Ancak raporda yer alan asıl ilginç nokta ise bu yılın ikinci çeyreğinde 3.3 milyonluk satış hacmine ulaşan iPad'e oranla dizüstü-netbook satışlarındaki büyümenin yüzde 13 oranında azalmış olması.



Her ne kadar iPad şu aşamada dizüstü bilgisayar satışlarını kısmen olumsuz yönde etkiliyor olsa

da, ikisinin birebir karşılaştırılması doğru bir yaklaşım değil; zira iPad ve notebook-netbook ikilisinin kullanıcı kitlesi tamamen birbiriyle örtüşmüyor. Bu sebeple iPad'in diğer mobil cihazların satışlarını daha fazla baltalayamayacağı söylenebilir.



