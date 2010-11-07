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Sağlık

Dizüstü bilgisayarlar erkekler için tehlikeli

Dizüstü bilgisayarların kasıkları ısıtarak sperm kalitesini düşürdüğünü ortaya çıktı.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - Amerika’da yapılan bir araştırma dizüstü bilgisayarların kasıkları ısıtarak sperm kalitesini düşürdüğünü ortaya çıkardı.

Fertility and Sterility dergisinde yayınlanan makalede 29 gönüllü erkeğin katıldığı incelemeye yer verildi. Araştırmayı yürüten State Üniversitesi üroloğu doktor Yefim Sheynkin “Milyonlarca erkek üreme oranlarının en yüksek olduğu dönemde saatlerce dizüstü bilgisayar kullanıyor. 10 ile 15 dakika içinde testis torbası tehlikeli düzeyde ısınıyor” dedi. Daha önce yapılan incelemelerde testis torbasının bir derece ısınmasının spermlere zarar verdiğinin ortaya çıktığını belirten Sheynkin “Dizüstü bilgisayarı kullanmak için bacakları birbirine bitişik konuma getirmek gerek ve bu pozisyonda testis torbası bir saat içinde 2.5 santigrat dereceye kadar ısınabiliyor” dedi. Bilgisayarları yastık ve benzeri platformların üzerine koymanında bir farkı olmadığı oturuş pozisyonunun önemli olduğuna vurgu yapıldı.


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