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Yaşam

Dizlerinden vurulan kadın, `kendim yaptım' dedi

21 Mayıs 2009 17:44

BOLU'da dizlerinden 3 kurşunla yaralanarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Elveda Öztekin, kendi kendisini vurduğunu iddia etti. Hastanede polise, “Kendimi öldürmek istedim, başaramadım” diye ifade veren genç kadının eşi 47 yaşındaki Selamet Öztekin gözaltına alındı.

Olay saat 11.30 sıralarında, Sümer Mahallesi Güneş Sokak'ta oturan Öztekin ailesine ait evde meydana geldi. Evden silah seslerini duyan mahalle sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen polis, bacaklarından yaralanan Elveda Öztekin ile karşılaştı. 112 Acil ekibi, Elveda Öztekin'e ilk müdahalede bulunarak, Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tedavi sırasında Elveda Öztekin'in diz kapaklarına 3 kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Elveda Öztekin, polise, “Kendimi öldürmek istedim, başaramadım” diye ifade verdi. Ancak polis, Elveda Öztekin'in ifadesine rağmen, hastaneye gelen şüphelendiği kocası Selamet Öztekin'i gözaltına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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