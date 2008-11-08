Dizlere derman veren robot

Japon otomobil üreticisi Honda, ağır sanayi işçileri ve yürümekte zorluk çeken kişiler için tasarlanmış özel 'robot bacaklar'ını basına tanıttı



Bisiklet selesini andıran bölüme bağlı 2 bacak iskeletinden oluşan araç uzun süre ayakta güç harcama gerektiren işlerde kullanıcısının dizlerine binen yükü azaltıyor.



Tasarımcı Jun Ashihara, aracın aynı şekilde yürüme güçlüğü çeken yaşlı hastalar için de son derece kullanışlı olduğunu belirtti.



Ashihara, Honda'nın Tokyo'daki merkez binasında yapılan tanıtım toplantısındaki açıklamada aracı kullanmanın bisiklet sürmek kadar kolay olduğunu ve kullanıcıların araca çok kısa bir sürede adapte olduğunu sözlerine ekledi.