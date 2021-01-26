Dizinin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekrana döneceği konuşulan yapımla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Batur, ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.

Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Oyuncu Batur, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi.

Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum" dedi.

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil.