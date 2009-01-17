T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Dizilerin hepsi zararlı'

Okan Bayülgen, dizi sektöründeki yükselişin, televizyon dünyasına ve izleyenlere zarar verdiğini söyledi.

17 Ocak 2009 02:00

Cengiz Semercioğlu'nun 'Full Ekran' programına konuk olan Okan Bayülgen, dizi sektöründeki yükselişin, televizyon dünyasına ve izleyenlere zarar verdiğini kaydetti.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Bayülgen, "Bu dizilerin hepsi çok zararlı. Çünkü bu sanal dünya, bizim başımıza çok büyük belalar açacak. Bunu dizi yapanlara da söylüyorum. 'Sen çocuklarını korumalarla okula gönderdiğin zaman ne halt ettiğini anlayacaksın' diye" şeklinde konuştu.

Mafya dizisi de aile dizisi de zararlı!

"Diziler çok kolay para vaadettiler" diyen Okan Bayülgen, dizilerde kurulan 'sanal dünya'nın da izleyiciye zarar verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Öyle bir dünya yok! Türkiye'de televizyondan bir dünya takip ediliyor. Evden adımını atıyorsun, başka bir yere çıkıyorsun gibi. Bayram oluyor dizide de bayram, yılbaşı oluyor, dizide de yılbaşı, okullar tatil oluyor, dizide de tatil... Bu sanal dünya bizi mahvediyor. Mafya dizileri de aile dizileri de zarar veriyor. Bütün iyi niyetli 'Benim alnım açık, çok ahlaklı dizi yapıyorum' diyenlerin dizileri de zarar veriyor. Bir işe yarayabilir, sinema sektörüne tecrübe aktarabilir. diziler dursa ne olur, insanlar sinemaya gider. Televizyonlar sinema filmlerine sponsor olacaktır falan..."

Dizilerde çağ atladık ama...

Onlarca dizi yerine haftada bir kaç dizi yayınlanması gerektiğini ifade eden Bayülgen, "Adam gibi bir dizi olacak, her gün bir tane olacak, ya da haftada 3 tane olacak. O zaman televizyonculuk yapılmıyor, meslek gelişmiyor. Televizyoncuların da videocu olmaması gerekir. Stüdyo programlarında hala ne kadar başarısızız ama dizilerde çağ atladık" dedi.

Bayülgen, televizyonun insanı dönüştürdüğü duruma da 'Matrix' filmine bir göndermeyle şöyle bir yorum yaptı: "Televizyon bizi Matrix gibi bir hayata yani damardan kültür almaya mahkum ediyor."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24