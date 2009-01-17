'Dizilerin hepsi zararlı'

Cengiz Semercioğlu'nun 'Full Ekran' programına konuk olan Okan Bayülgen, dizi sektöründeki yükselişin, televizyon dünyasına ve izleyenlere zarar verdiğini kaydetti.



Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; Bayülgen, "Bu dizilerin hepsi çok zararlı. Çünkü bu sanal dünya, bizim başımıza çok büyük belalar açacak. Bunu dizi yapanlara da söylüyorum. 'Sen çocuklarını korumalarla okula gönderdiğin zaman ne halt ettiğini anlayacaksın' diye" şeklinde konuştu.



Mafya dizisi de aile dizisi de zararlı!



"Diziler çok kolay para vaadettiler" diyen Okan Bayülgen, dizilerde kurulan 'sanal dünya'nın da izleyiciye zarar verdiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Öyle bir dünya yok! Türkiye'de televizyondan bir dünya takip ediliyor. Evden adımını atıyorsun, başka bir yere çıkıyorsun gibi. Bayram oluyor dizide de bayram, yılbaşı oluyor, dizide de yılbaşı, okullar tatil oluyor, dizide de tatil... Bu sanal dünya bizi mahvediyor. Mafya dizileri de aile dizileri de zarar veriyor. Bütün iyi niyetli 'Benim alnım açık, çok ahlaklı dizi yapıyorum' diyenlerin dizileri de zarar veriyor. Bir işe yarayabilir, sinema sektörüne tecrübe aktarabilir. diziler dursa ne olur, insanlar sinemaya gider. Televizyonlar sinema filmlerine sponsor olacaktır falan..."



Dizilerde çağ atladık ama...



Onlarca dizi yerine haftada bir kaç dizi yayınlanması gerektiğini ifade eden Bayülgen, "Adam gibi bir dizi olacak, her gün bir tane olacak, ya da haftada 3 tane olacak. O zaman televizyonculuk yapılmıyor, meslek gelişmiyor. Televizyoncuların da videocu olmaması gerekir. Stüdyo programlarında hala ne kadar başarısızız ama dizilerde çağ atladık" dedi.



Bayülgen, televizyonun insanı dönüştürdüğü duruma da 'Matrix' filmine bir göndermeyle şöyle bir yorum yaptı: "Televizyon bizi Matrix gibi bir hayata yani damardan kültür almaya mahkum ediyor."



