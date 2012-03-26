Dizilerde kaç kadın kaç erkek oyuncu var

Sina Koloğlu

(Milliyet Cadde, 26 Mart 2012)

Meclisimizin alt komisyonlarından birinin yeni konusu dizilerdeki erkek egemenliği. TRT örneğinden yola çıkılmış. Bu kanalda oynayan dizilerde erkek sayısının kadın sayısından daha fazla olduğu tespit edilmiş. Kadınların hayat mücadelesini konu alan dizilerinse ‘fazla izlenmediği gerekçesiyle yayından kaldırılması da’ erkek egemen anlayışın bir sonucu olarak değerlendirilmiş.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü Alt Komisyonu’ nun hazırlayacağı rapor öncesi çalışmaların sonuçlarından bu bilgiler. İnterpress Ajansı verilerine göre şu an yayınlanan dizilerdeki toplam oyuncu sayısına baktığımızda ortaya çıkan tablo şu; erkeklerin sayısı kadınlardan oldukça fazla.

84 Diziye kaç oyuncu?

Toplam 84 dizide 591 erkek karakter, 457 kadın karakter var. Genel olarak alt komisyonun bu konudaki saptaması doğru. Ama bu ‘diziler erkek egemen’ sözünü doğrular mı? Bu dizilerin izleyici kitlesinin çoğunluk kadınlar olduğunu düşünürsek, konu itibarıyla kadınlar kendilerinin ‘aleyhinde diziler’ olduğunun farkında mı değiller? Yoksa kaderlerine razı dizileri öyle mi izlemektedirler? Anlatılanlarla kendi özeleştirilerini yapma fırsatı mı yakalamaktalar? Aslında böyle bir algılama yoktur sadece oyuncu sayısında bir üstünlük mü mevcuttur? Bu soruların cevaplarını bilmem alt komisyon raporunda yazar mı?

En çok kadın ve en erkek karaktere yer veren kanallar

Alt komisyonun çalışmasında TRT’nin hem en fazla dizi oynattığı ve bu dizilerin toplamında erkek karakter sayısının kadın karakter sayısından fazla olduğu ortaya çıkmıştı. 11 dizide 137 erkek karaktere karşılık 83 kadın karakter. Özel televizyonlara baktığımızdaysa şöyle bir durum ortaya çıkıyor; erkek karakterlerin en fazla olduğu kanal atv. 7 dizisinde 91 erkek karakter var. Onu Kanal D (8 dizisinde 80 erkek karakter) ve Star (9 dizisinde 75 erkek karakter). Peki kadın karakterlerde durum nedir? Star’da 84 kadın karakterle birinci sırada. Onu sırasıyla Kanal D (75 kadın karakter) ve atv (63 kadın karakter) izliyor.

Erkek egemen kanal aslında Samanyolu televizyonu

İnterpress Ajansı’nın ‘özel araştırması’nda bir sonuç daha çıkıyor. Verdiği bilgilerde Samanyolu Televizyonu’nun iki dizisindeki erkek ve kadın karakter dağılımı şöyle. 46’ya 17. Yani neredeyse iki buçuk katı erkek oyuncu sayısı kadın oyuncu sayısının. Oranlamadan hareket edersek, erkek egemen kanalın aslında TRT değil Samanyolu TV olduğu ortaya çıkıyor.

Peki basında hangi karakter daha fazla haber oluyor

Bir de işin vitrin tarafı var. Yani hangi karakter daha fazla haber oluyor? Aşk, meşk, cinsellik vs. işin içine girince erkek karakterlerin pabucu dama atılıyor tabii ki. Burada da ‘kadını meta olarak görmek’ eleştirileri başlıyor. İki yıldır dizi oyuncularının basında yer alma oranlarını takip eden İnterpress Ajansı’nın bu konudaki bilgileri şöyle. Beren Saat, Merye S. Uzerli, Wilma Elles, Sinem Kobal, Nurgül Yeşilçay, Cansu Dere, Özgü Namal, Berrak Tüzünataç, Gökçe Bahadır, Zeynep Beşerler, Meltem Cumbul, Tuba Büyüküstün, ajansın ‘ Top 10’ listesinde her daim yer almışlar. Erkeklerde Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin A. Düzyatan, Halit Ergenç, Nejat İşler, Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Ozan Güven, Haluk Bilginer, Şafak Sezer, Ali Sunal ilk akla gelenler. Ve bunların çoğunluğu yine kadınların ‘beğenileri’yle ilgili olarak gözde olanlar. Bir Şafak Sezer ve Necati Şaşmaz ‘erkek’ izleyicinin kategorisinde yer alırlar. Şafak Sezer kavgalarıyla, Necati Şaşmaz da ‘reis’ haliyle...