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'Dizilerde kısır döngü var'

Deniz Çakır, konuk olduğu televizyon programında dizi ve filmlerdeki senaryolar ile tiyatro oyunlarındaki kısırlığa vurgu yaptı.

12 Ekim 2009 03:00

Habertürk'te ekrana gelen Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Hafta Sonu' programına konuk olan Deniz Çakır, dizi ve filmlerdeki senaryolar ile tiyatro oyunlarındaki kısırlığa vurgu yaptı.

"Ben her zaman özgür şeylerden yanayım. Dizilere, romanlara baktığımda özgür şeylerle karşılaşamıyorum. Bir kısır döngü var" diye konuşan Deniz Çakır, aynı şeyi tiyatro oyunlarında da gördüğüne değindi.

Konular derinliksiz

Türk toplumunun çok zengin bir yelpazesinin bulunduğuna dikkati çeken ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu topraklarda ne kadar çok öykü var. Ama bizde, dönüp dolaşıp aynı imkansız aşk hikayeleri, zengin kız-fakir oğlan ilişkisi işleniyor. Diyaloglar da karakterler de çok derinliksiz. Ben dizilerde de derinlikli şeylere rastlamıyorum."

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