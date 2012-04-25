'Diziler tahammül sınırını zorluyor'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Dizilerde karşı cinsler arasındaki ilişkiler ve ensest ilişkiler işlenen temalar toplumun tahammül sınırlarını zorluyor, ciddi eleştiriler alıyor” dedi.

Bülent Arınç, RTÜK’ün 18. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Türkiye’de Görsel-İşitsel Medya ve Geleceği’’ konulu toplantıya katıldı. Arınç, RTÜK’ün programları yayından kaldırma, ön denetim yapma, senaryoları değiştirme, yayıncı ve yapımcılara talimat verme gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi. Arınç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

'Çocukları boş bırakmayın'

“Toplum olarak ifade özgürlüğünün korunması konusunda mesafe almamız demokrasinin gelişmesi için zorunluluktur. Kimse tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olan RTÜK’e ‘Şu program olmamış, bunu kaldırın’ diye talimat veremez. Yayıncı kuruluşlarımızın sorumluluklara uygun davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır. Beğenilmeyen yayınlar varsa ilgili yayın kuruluşunun nezdinde makul tepkiler gösterilmelidir, eleştiriler yapılmalıdır. Özellikle ebeveynler çocuklarını televizyon karşısında başı boş bırakmamalıdır

'Temalar gözden geçirilmeli'

Dizilerde ele alınan marjinal konular, karşı cinsler arasındaki ilişkiler, aile içi ensest ilişkiler işlenen temalar toplumun tahammül sınırlarını zorlamakta ve ciddi eleştirilere neden olmaktadır. Dizilerle ilgili şikâyetler ciddiye alınmalı. Dizilerde ele alınan temalar gözden geçirilmeli. Türk halkının önemli bir bölümü cinsellik içeren yayınlardan rahatsız oluyor.

'Eğitim seviyesi düşüklüğü doğru'

‘Toplumun eğitim seviyesi düşüktür. Ondan böyle şikâyetler var, siz onlara bakmayın hem şikaâyet eder, hem izlerler’ diyorlar. Bunların hepsi doğru olabilir. Ama bu yayınların bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi, ailenin ve toplumun değer yargıları zedelenmeden medyanın yoluna devam etmeli.”