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'Diziler bir saatte yok oluyor'

'Son Bahar' dizisinin 'Galip'i Erkan Petekkaya, çok ağır şartlarda çalıştıklarını belirterek, dizinin bir saatte izlenip yok olduğunu söyledi.

15 Eylül 2009 03:00

'Son Bahar' dizisinin 'Galip'i Erkan Petekkaya, çok ağır şartlarda çalıştıklarını belirterek, dizinin bir saatte izlenip yok olduğunu söyledi.

'Son Bahar' dizisinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Ayça Varlıer; bir bölümü yetiştirebilmek için yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Özellikle teknik ekibin oyuncu kadrosuna göre çok daha fazla çalıştığını vurgulayan Petekkaya, "Ağır koşullarda çalışıyorlar. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar sette kalıyorlar" diye konuştu.

Oyuncuların yaptıkları hatalar nedeniyle çekimlerin uzadığına da değinen Petekkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Yanlış bir şey yaptığımız zaman, tekrar çek, üç dakika daha! Ne oluyor? Oradaki setçi arkadaşımızın zamanından gidiyor. Çünkü biz onlar gibi çalışmıyoruz. Tamam biz de çok çalışıyoruz ama ben mesela 12'de geliyorum! Ama o sabah 7'de geliyor. Ben eve saat 8'de gitsem, o gecce ikilere kadar orada bulunuyor. Onların stresi fazla." Bunca yoğun emeğe karşın, dizilerin bir saatte izlenip, bittiğini söyleyen Petekkaya, "Altı gün, gece- gündüz çalışıyorsunuz ama bir saatte yok olup gidiyor. En acısı da o!" dedi.

Ayça Varlıer ise, oyunculuğun zor bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Her şeyi birarada düşünmek zorundasınız. Çok pratik olmak ve çok sorumluluk sahibi olmanız gerekiyor" dedi.

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