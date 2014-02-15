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Yaşam

Dizideki sahneden etkilendi, Kanuni hakkında suç duyurusunda bulundu!

Bursa’da, 'Muhteşem yüzyıl' dizisinden etkilenen bir kişi Kanuni Sultan Süleyman hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Şubat 2014 10:04

‘Muhteşem yüzyıl’ dizisinin ardından Şehzade Mustafa türbesi ziyaretçi akınına uğrarken, Bursa Adliyesi’nde de bir ilginç bir olay yaşandı. Hasan Köz (47) adlı vatandaş, dizide Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’yı öldürülmesinin canlandırıldığı sahneden etkilenerek suç duyurusunda bulundu.

İHA'nın haberine göre, Şehzade Mustafa’nın itibarının iade edilmesini isteyen Köz, Kanuni Sultan Süleyman’ın padişahlığının alınmasını istedi. Uzun zamandır diziyi takip ettiğini ifade eden Köz, “Ben diziyi izliyorum ve bundan çok etkilendim. Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlunu boğdurarak öldürmesi sebebiyle adliyeye geldim ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Şehzade Mustafa’nın itibarının iade edilmesine ve padişah Kanuni Sultan Süleyman’ın padişahlığının geri alınmasını istiyorum. Dizi beni çok etkiledi” dedi.

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