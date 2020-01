Dizi ve tiyatro oyuncusu İsrafil Köse hayatını kaybetti

Dizi ve sinema oyuncusu İsrafil Köse, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının naaşı yarın Şirinevler Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

NTV'nin haberine göre, motosikletle geçirdiği trafik kazası sonucu Haydarpaşa Numune hastanesine kaldırılan 46 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Emret Komutanım" dizisiyle yıldızı parlayan sanatçının naaşı, yarın Şirinevler Ulucami'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığına defnedilecek.



Köse'nin menajeri Emin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatçının dün sabah saatlerinde, kullandığı motosikletle park halindeki bir taksinin açılan kapısına çarptığını söyledi.



Sanatçının, çarpanın etkisiyle 30-35 metre sürüklendiğini ifade eden Albayrak, "Beyin ve ciğerlerinde ağır hasar meydana geldi ve iç kanama geçirdi. Bu sabaha karşı 02.30 sularında beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olarak bir süre daha yaşadı ve saat 13.00 gibi makineden çıkarıldı" diye konuştu.

"O herkesin insanıydı"





Köse ile ağabey kardeş gibi olduklarını aktaran Albayrak şöyle devam etti:



"Birçok işte beraber bulunduk. Yıllarca her şeyimizi paylaştık. Bir daha İsrafil Köse gibi bir insan yeryüzüne gelmez. Çok nevi şahsına münhasır biriydi. İçimizi parçaladı. Hepimiz şu an şok içerisindeyiz. Sanatçılar, yapımcılar, set çalışanları burada. Herkes perişan oldu. Türkiye'nin her yerinden belediye başkanları, milletvekilleri herkes arıyor. Çünkü o herkesin insanıydı."



Sanatçının yaklaşık 1,5 ay önce boşandığı Şengül Zeybek de çok şaşkın ve üzgün olduğunu ifade ederek, "Abdullah Şafak isminde 20 aylık bir çocuğum var. Çocuğum babasız kaldı. Ona ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben bu kazanın peşini bırakmayacağım. Maalesef gülen adamımızı kaybettik" dedi.





"Çok üzgünüz"





Hastaneye gelen oyunculardan Nuri Alço da acı ve beklenmedik bir ölümle karşılaştıklarını ve çok üzgün olduklarını dile getirdi.



Oyuncu Özlem savaş ise "kardeşim" diye bahsettiği Köse için "Bu piyasada görülebilecek dünyanın en dost, merhametli, yetenekli ve özel insanıydı. Çok üzgünüz" diye konuştu.



Oyuncu Umut Oğuz da şehir dışında olmasına rağmen, oyuncunun kazadan sonra sağlık durumunu sürekli takip ettiğini anlattı.



İsrafil Köse'nin moralinin son zamanlarda çok bozuk olduğunu belirten Oğuz şunları aktardı:



"Boşandıktan sonra pek iyi değildi biliyorum. Salmıştı kendini biraz. Arada bir dertleşirdik, iyi gelirdi. Yoğunluktan son zamanlarda görüşemedik. Hayat kısa, hiçbir şeyi ertelemeye gerek yok. Şakalaşırken bir tokat bile atsan gülerdi. Asla kimsenin canını incitmez ve kalbini kırmazdı. İyiler bu dünyayla bağ kuramıyor. Ben en çok ufak çocuğuna üzülüyorum. Allah kalanlara sabır versin."



Oyuncu Şevket Çapkınoğlu, Köse'yi çok yakından tanıdığını vurgulayarak, "Çok iyi kalpli bir arkadaştı. Çok genç yaşta vefat etti. Çok üzgünüm gerçekten. İkimiz de Artvinliyiz. Hemşehrilikten dolayı da ayrı bir dostluğumuz vardı. Yaklaşık 2 hafta önce muhabbet ettik. Oyunculuğu bir yana, iyi kalpli, sıcak, güler yüzlü biriydi." ifadelerini kullandı.



Köse ile birçok projede birlikte rol alan oyuncu Ruhi Sarı da çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Dünya güzeli bir adamdı. Böyle bir ölümü hak etmedi. Genç yaşta kaybettik. Yakışmadı." dedi.

Eşinden "Yaşıyor" açıklaması

Oyuncunun bu sabah hayatını kaybettiği yönünde menajeri ve oyuncu arkadaşları tarafından açıklamalar yapmış, ancak eşi Şengül Köse ise oyuncunun yaşadığını söylemişti.

Hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şengül Köse, eşinin dün sabah saat 06.30'da arkadaşlarıyla bir mekandan çıktıktan sonra motosikletine bindiğini aktarmıştı.



Eşinin, Kadıköy'deki Ayrılıkçeşme durağında kasisten geçerken frene basmasına rağmen duramadığını, sağ şeritte ters istikamette park halinde duran taksi sürücüsünün açtığı kapıya çarptığını söyleyen Köse, şunları kaydetti: "Eşim motosikletiyle 14 metre sürüklendikten sonra kaldırıma çarpıyor. Olay yerindeki görgü tanıklarının söylediğine göre kaza anında kalbi duruyor. Önce vatandaşlar kalp masajı yapıyor daha sonra kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajına devam ediyor. Hastaneye ölü olarak getirilen eşim burada 3 saat yapılan kalp masajıyla hayata döndürülüyor. Ardından çekilen MR sonucunda eşimin beyinde kanama olduğu görülüyor. Doktorlar tarafından yapılan müdahaleyle beyin kanaması durduruluyor. Kaburgaları kırık olduğu için sağ ciğerinde kanama meydana geliyor. Şu an bilinci kapalı, komada, yaşıyor, nefes alıyor ama duaya ihtiyacımız var."

Menajerinden açıklama

İsrafil Köse'nin menajeri kazayı şöyle anlattı: "İsrafil uzul yıllardır motor kullanıyordu. Dün sabah motoruyla giderken park halindeki bir taksi kapısını açınca çok kötü bir çarpışma olmuş. Yaklaşık 30 metre sürüklenmiş. Kaskı olmasına rağmen çok ağır yaralanmıştı. Bu sabah hayatını kaybetti"

İsrafil Köse kimdir?



İsrafil Köse, 20 Şubat 1970 tarihinde Artvin’de Borçka ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde okudu.



1987 yılında Belene dizisinde Emin rolü ile ekran karşısına çıkan İsrafil Köse, bugüne dek birçok yapım rol aldı. Rol aldığı yapımlarda genelde Laz şivesi ile ön plana çıktı. Emret Komutanım dizisinde Laz Çavuş Cemal rolünü canlandıran İsrafil Köse, ”Sümela’nın Şifresi: Temel” ve ”Moskova’nın Şifresi Temel” filmlerinde de rol aldı.



İsrafil Köse, Üçgen Yapımevi Ltd. Şti. Oyuncu ve Yapım Asistanlığı yapmaktadır. İsrafil Köse, Şengül Köse ile evlidir. Abdullah Köse (d.2015) adında bir oğlu vardır.



2005 – 2007 yılları arasında “Emret Komutanım” adlı dizide Laz Çavuş Cemal karakterini canlandırırken; Sarp Levendoğlu, Demet Evgar, Seda Akman, Arda Kural, Sermiyan Midyat, Engin Hepileri, Orçun Kaptan, Şebnem Schaefer, Nil Erkoçlar, Cengiz Küçükayvaz, Ufuk Özkan ile beraber oynadı



2006 yılında “Emret Komutanım” adlı dizinin devamı niteliğinde çekilen “Emret Komutanım: Şah Mat” adlı sinema filminde Mehmet Ali Erbil, Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Hamdi Alkan, Ahmet Mümtaz Taylan, Durul Bazan, Cengiz Küçükayvaz, Ufuk Özkan, Dost Elver ile beraber rol almıştır.





2014 yılında “Oflu Hoca’nın Şifresi” filminde Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Başak Daşman, Eser Eyüboğlu, Buket Dereoğlu, Mehtap Bayri ile birlikte rol alan İsrafil Köse; 2016 yılında “Oflu Hoca’nın Şifresi 2” filminde Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Başak Daşman, Nihan Büyükağaç, Ayşegül Günay, Eser Eyüboğlu, Seymen Aydın, Yusuf Güney, Buket Dereoğlu, Mehtap Bayri ile birlikte rol aldı.







Film ve dizileri



2016 – Oflu Hoca’nın Şifresi 2 (Manav) (Sinema Filmi)

2015 – Son Tatil (Reis) (Sinema Filmi)

2014 – Şimdi Onlar Düşünsün (Kamil Dönmez) (TV Dizisi)

2014 – Oflu Hoca’nın Şifresi (Manav) (Sinema Filmi)

2014 – Diğer Yarım (İdris Kaptan) (TV Dizisi)

2014 – Delisin! Delisin! (Cengiz) (Sinema Filmi)

2014 – Bizum Hoca (Lelipop İhsan) (Sinema Filmi)

2014 – Galip Derviş, 3. Sezon (TV Dizisi)

2013 – Koğuş Akademisi (Fadıl) (Sinema Filmi)

2013 – Artiz Kahvesi (Hüsnü) (Video)

2012 – Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel (Cemil) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – İffet (Ersin) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Alpaçino) (Sinema Filmi)

2011 – Sümela’nın Şifresi:Temel (Cemil) (Sinema Filmi)

2011 – Reis (İdris) (TV Dizisi)

2011 – Hop Dedik: Deli Dumrul (Durmuş) (Sinema Filmi)

2009 – No Ofsayt (Ali Rıza) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Gündüz (Yöntem Ali) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Laz Cemal) (TV Dizisi)

2008 – Babam Adam Olacak (Hamza ) (TV Dizisi)

2008 – Avanak Kuzenler (Peştekül’ün Adamı) (Sinema Filmi)

2007 – Zoraki Koca (İzzet) (TV Dizisi)

2007 – OKS Anneleri (Himmet) (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar 2. Sezon (Temel) (TV Dizisi)

2006 – Rıza (Sinema Filmi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Laz Cemal) (Sinema Filmi)

2006 – Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Sinema Filmi)

2005- Yolda / Rüzgar Geri Getirirse (Nuri) (Sinema Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Laz Çavuş Cemal) (TV Dizisi)

2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (Selman) (TV Dizisi)

2002 – Pembe Patikler (Bekçi) (TV Dizisi)

2002 – Asayiş Berkemal (TV Dizisi)

2001 – Nasıl Evde Kaldım (Adem) (TV Dizisi)

2001 – Koltuk Sevdası (TV Dizisi)

2001 – Bu Film Bitmez (Sinema Filmi)

2000 – Eyvah Kızım Büyüdü (Rıza) (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Rıza) (TV Dizisi)

2000 – Dedelerimi Evlendirirken (TV Filmi)

2000 – Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Lango) (Sinema Filmi)

2000 – Artık Çok Geç (Sütübozuk) (TV Filmi)

1999 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)

1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1995 – Oğlum Adam Olacak (Mahalleli) (TV Dizisi)

1987 – Belene (Emin) (TV Dizisi) (2 Bölüm)