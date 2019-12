-DİZİ SETLERİNE BAKANLIK İNCELEMESİ ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, dizi oyuncularının çalışma koşullarının incelenmesi amacıyla İstanbul ve Ankara'da 4 müfettiş görevlendirdi. Dinçer, dizi çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin yapılan çalışmalara yönelik soruları üzerine, ülkedeki dizi oyuncularının ve özellikle set işçilerinin ağır koşullarda çalıştırıldığını, sektörde çalışanların bu yöndeki yakınmalarının da son dönemde arttığını söyledi. Sektörde çalışanların, özellikle çalışma saatleri bakımından ağır koşullarla karşı karşıya kaldıkları yönündeki haberlerinin sıkça kamuoyunun gündeminde yer aldığına dikkati çeken Dinçer, bu konuda kendilerine doğrudan herhangi bir başvurunun olmamasına rağmen inceleme yapmak üzere İstanbul ve Ankara'da ikişer olmak üzere toplam 4 iş müfettişi görevlendirdiğini bildirdi. Müfettişlerin, yapımcılarla görüşüp şu an için 60 iş yeri tespit ettiklerini dile getiren Dinçer, müfettişlerin bu iş yerlerinde denetimlerde bulunacağını anlattı. Dinçer, Kültür ve Turizm Bakanlığında konuyla ilgili olarak bir toplantı yapıldığını ve müfettişlerin burada sektördeki çalışma koşullarıyla ilgili bilgi aldığını belirtti. Bakan Dinçer, müfettişlerin yapacakları çalışmada, dizi oyuncuları ve set işçilerinin tüm çalışma koşullarını mevzuata uygunluk bakımından inceleyeceklerini ve kendisine detaylı bir rapor hazırlayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bilindiği gibi ülkemizde son yıllarda yerli dizi sayısında hızlı bir artış yaşanmaktadır. Her geçen gün onlarca dizi çeşitli kanallarda uzun saatlere boyunca yayınlamaktadır. Bu dizilerde görev alanlar, ister oyuncu ister set işçileri olsun, sektöre yetişebilmek için gece gündüz demeden mesai harcamaktadırlar. Bu bakımdan dizi sektöründe emek harcayanların çalışma koşullarının özellikle de mesai saatleri bakımından çalışma mevzuatına uygun şekilde yürütülmesi mümkün görünmüyor. Zira bu sektörde çalışanlar da özellikle dizilerin uzunluğu bakımından çalışma koşullarının ağırlığı konusunda şikayetlerini düzenledikleri çeşitli etkinliklere dile getiriyorlar. Konunun detaylı incelenmesi bakımından Ankara ve İstanbul'da ikişer olmak üzere 4 müfettişi görevlendirdik. Müfettişlerimiz öncelikli olarak iş yerlerini tespit ediyorlar. Bu çerçevede, dizi yapımcılarıyla görüşmelerini tamamladılar ve 60 iş yeri tespit ettiler. Daha sonra bu iş yerlerinde denetimler gerçekleştirecekler. Ardından da sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini detaylı bir rapor halinde tarafıma iletecekler. Sektörün sorunlarıyla ilgili daha önceden dizi yapımcılarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirmiş ve sorunların bir kısmını o toplantıda da teyit etmiştik. Müfettişlerin raporuna göre, çalışma koşullarının çağdaş normlara getirilmesi konusunda gerekli tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde sektör temsilcilerini de bakanlığımıza davet ederek yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya yönelik atılması gereken adımları birlikte ele alacağız. Amacımız ülkemizdeki tüm sektörlerde çalışma hayatının kalitesini artırmak ve her alanda çağdaş normları hayata geçirmektir.''