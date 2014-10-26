T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dizi setlerine Arap turist turları!

Ortadoğu'da izlenme rekorları kıran Türk dizilerilerinin setlerini gezmek için Arap turistlere özel turlar başladı

26 Ekim 2014 21:55

Türk dizilerinin Ortadoğu ve Arap ülkelerinde, izlenme rekorları kırmasının ardından bazı turizm firmaları Arap turistlere özel dizi seti turları düzenlemeye başladı. 

Lacivert araç kiralama firması Genel Müdürü Harun Aktay, ‘’Yurt dışından gelen birçok turist başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere Arap televizyonlarında yayınlanan Türk dizilerinin  oyuncularını  görmek ve dizilerin çekildiği mekanları ziyaret etmek istiyorlar.  Film ve dizi sektörü son yıllarda ülkemizin birçok ticari alanına katkı sağladığı gibi bizim sektörümüze de artıları oldu. Özellikle Arap turistlerin yerli starlarımıza olan merakı, onlarla tanışma isteği ve lüks araçlara olan düşkünlükleri göz önüne alındığında bize de katkıları oldu tabi. Genellikle VIP ve lüks araç isteyen Arap turistleri havalimanından karşıladığımız zaman önce otellerine gitmek yerine film setlerini ziyaret etmek istiyorlar. Gelen Arapların yüzde 90’ı hala Kıvanç Tatlıtuğ’a hayran. Sadece belki onu görürüm diye gelen birçok turisti set set dolaştırdığımızı hatırlıyorum" dedi.

Aktay ,‘’Medeniyetler beşiği İstanbul’a gelen Araplar çok ciddi harcamalar yaparak ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyorlar. En çok alışverişleri ise ünlülerin dizilerde giydiği kıyafetlerin benzerlerini alarak yapıyorlar. Böyle olunca da birçok turist zaten nereleri gezeceğini önceden biliyor. Ama programları haricinde daha çok tarihi yerleri gezmeyi, alışveriş yapmayı ve tabi eğlence mekanlarını soruyorlar. Hatta ünlülerin nerelere gittiğini bizlere sorarak genelde oralara gitmek istiyorlar’ şeklinde konuştu.

ETİKETLER

arap turisttürk dizileridizi setlertürk dizisiortadoğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24