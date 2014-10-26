Dizi setlerine Arap turist turları!

Türk dizilerinin Ortadoğu ve Arap ülkelerinde, izlenme rekorları kırmasının ardından bazı turizm firmaları Arap turistlere özel dizi seti turları düzenlemeye başladı.

Lacivert araç kiralama firması Genel Müdürü Harun Aktay, ‘’Yurt dışından gelen birçok turist başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere Arap televizyonlarında yayınlanan Türk dizilerinin oyuncularını görmek ve dizilerin çekildiği mekanları ziyaret etmek istiyorlar. Film ve dizi sektörü son yıllarda ülkemizin birçok ticari alanına katkı sağladığı gibi bizim sektörümüze de artıları oldu. Özellikle Arap turistlerin yerli starlarımıza olan merakı, onlarla tanışma isteği ve lüks araçlara olan düşkünlükleri göz önüne alındığında bize de katkıları oldu tabi. Genellikle VIP ve lüks araç isteyen Arap turistleri havalimanından karşıladığımız zaman önce otellerine gitmek yerine film setlerini ziyaret etmek istiyorlar. Gelen Arapların yüzde 90’ı hala Kıvanç Tatlıtuğ’a hayran. Sadece belki onu görürüm diye gelen birçok turisti set set dolaştırdığımızı hatırlıyorum" dedi.

Aktay ,‘’Medeniyetler beşiği İstanbul’a gelen Araplar çok ciddi harcamalar yaparak ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyorlar. En çok alışverişleri ise ünlülerin dizilerde giydiği kıyafetlerin benzerlerini alarak yapıyorlar. Böyle olunca da birçok turist zaten nereleri gezeceğini önceden biliyor. Ama programları haricinde daha çok tarihi yerleri gezmeyi, alışveriş yapmayı ve tabi eğlence mekanlarını soruyorlar. Hatta ünlülerin nerelere gittiğini bizlere sorarak genelde oralara gitmek istiyorlar’ şeklinde konuştu.