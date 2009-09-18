Dizi setinden yoğun bakıma

Dizi setinde çalışırken baygınlık geçiren ve yoğun bakıma kaldırılan oyuncunun durumunda 25 gün geçmesine rağmen bir düzelme oluşmadı. Sinema Emekçileri Derneği dizinin yapımcı firmasının vefasızlığından yakınarak bir basın duyurusu yaptı.



Ömre Bedel isimli dizide oyuncu olarak bulunan Fatma Elif Develi 25 gün önce sette bayıldı. Gerekli müdahale nedeniyle kalbi duran Develi'nin kalbi durdu. Sette bulunan eşi Mustafa Develi'nin yaptığı kalp masajıyla hayata dönen oyuncu hastaneye kaldırıldı ve hemen yoğun bakıma alındı.



Oyuncunun hala yoğun bakımda olması nedeniyle Sinema Emekçileri Derneği bir basın bülteni yayınladı ve yapılan vefasızlıktan rahatsızlık duyduklarını belirtti.



Basın duyurusunda şunlar yazıldı: "5 günlük süre içerisinde arkadaşımız ne film şirketi, ne de kast ajansı tarafından, ne arandı, ne de soruldu. O gün eğer sette bir sağlık görevlisi olsaydı, bugün arkadaşımız bu durumda olmayacaktı. Sözün özü burada da çalışma koşullarından kaynaklı bir mağduriyet ve yine bir tedbirsizlik ve ihmal söz konusu."



Doktorların 6 aya kadar ancak düzelebileceğini söylediklerini belirten dernek, "Arkadaşımıza yapım şirketi tarafından maddi desteği geçelim, manevi destek de dahi bulunulmadı. Sigortasız çalıştırılan arkadaşımız bugün eşinin olanaklarıyla hastane masraflarını karşılamaya çalışıyor. Artık ne kadarını karşılayabilirse… Bugün sette yaşanan bir tedbirsizlik ve ihmal sonucu bir ailenin hayatı alt-üst olmuştur" şeklinde bir açıklamada bulundu.



Çalışma şartlarının aciliyetle düzeltilmesi gerektiğini savunan dernek açıklamasını şöyle bitirdi: "Oyuncusundan, figüranına, ışıkçısından, set işçisine kadar tüm Sinema-TV emekçileri olarak bizler sektördeki koşulların düzeltilmesi konusunda işverenleri duyarlı davranmaya, bir an önce insanca çalışma ortamlarının sağlanması konusunda harekete geçmeye çağırıyoruz.



