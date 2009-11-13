Dizi setinde yumruk yumruğa kavga

Bu sezon hem TRT 1’in aksiyon dizisi “Hesaplaşma”, hem de FOX’un en çok izlenen dizisi “Ömre Bedel”de başrol oynayan Murat Han, geçen günlerde sette yaşadığı sinir kriziyle gündeme gelmişti.İki sete birden koştururken çok az uyuyabilen ve sık sık program aksaması yüzünden zor anlar yaşayan Han, önceki gün Mehmet Ali Nuroğlu ve Begüm Birgören’le başrol oynadığı “Ömre Bedel” dizisinin setinde yönetmen Nihat Durak’la yumruk yumruğa kavga etti.13. bölümü çekilen dizinin 8. bölümünden itibaren Durak’la araları gergin olan Han, yönetmenin üslubundan dolayı oldukça rahatsız olduğunu yakın çevresine söyledi. Gerekmedikçe yönetmenle konuşmayan Han, iddiaya göre önceki gün yönetmen Durak’la ağız dalaşına girdi.Oldukça sinirlenen Han, sert bir karşılık alınca bağırarak yönetmenin üzerine doğru yürüdü.İkili yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Set görevlilerinin araya girmesiyle Han ve Durak ayrıldı. Yaşanan tartışmanın ardından yönetmen yapım şirketi Gold Film’in sahibi Faruk Turgut ile konuştu ve diziye devam etmek istemediğini söyledi.Turgut, yönetmen Durak’la yeni yapacakları projede çalışacakları ve yaşanan tartışmanın iddia edildiği boyutta olmadığını belirtti.