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Dizi setinde kavga: Kenan Bal, Gül Onat'ı tokatladı

Kenan Bal: Doğrudur. Söyleyecek bir şeyim yok. 5 hafta önce diziden ayrılmak istediğimi söylemiştim. Bundan sonra ne olur bilemiyorum

07 Mayıs 2013 15:51

Fox Tv’de yayınlanan Lale Devri dizisinin setinde kavga çıktı. Dizinin Necip Bey’i Kenan Bal ile İkbal Hanım’ı Gül Onat, sette birbirine girdi.

Akşam gazetesinin haberine göre Gül Onat ile Kenan Bal, sahnelerini beklerken çekimin yapıldığı hastanenin kafesinde oturuyorlardı.

Bal’a setin hazır olduğunu söyleyen Onat, rol arkadaşından beklenmedik bir cevap aldı. İddiaya göre Onat’a ‘adi kadın’ diyen Bal, Onat’ı dövmekle tehdit ederek, küfürler savurdu. Bal ardından Onat’a tokat attı.

Gül Onat, olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Bal’ı karakola çağırdı. Müsait olmadığını söyleyen oyuncu, hafta içi gelip, ifade vereceğini söyledi. Olayla ilgili Akşam’a konuşan Kenan Bal, "Doğrudur. Söyleyecek bir şeyim yok. 5 hafta önce diziden ayrılmak istediğimi söylemiştim. Bundan sonra ne olur bilemiyorum" dedi.

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