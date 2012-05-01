Dizi setinde bayılan Ece Uslu: Çalışma şartları çok ağır

Yoğun iş temposuna dayanamayıp sette bayılan oyuncu Ece Uslu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir yandan Tom, Dick ve Harry adlı tiyatro oyununda yer alırken bir yandan da ‘Bulutların Üstünde’ dizisinde başrolü oynayan Uslu, setlerdeki çalışma koşularının adeta birer hayat mücadelesi olduğunu açıkladı.Oyuncu, “Setlerdeki şartlar çok ağır. İnsanlar uykusuz, aç çalışamaz. Aylardır “3 saat uykuyla duruyorum” dedi.

Doktorları uyardı

Uzun zamandır rahatsız olduğunu ve annesinden bunu sakladığını dile getiren oyuncu, “Annem’den durumumu gizlemiştim, o yüzden öğrenince daha çok üzüldü” diye konuştu. Sette bayıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Uslu, doktorunun kendisine stresli ortamlardan uzak durması gerektiğini ve daha sağlıklı beslenmesini önerdiğini ifade etti.

'Kanalların karar vermesi gerek'

Kanalların dizi setindeki çalışma koşullarını kolaylaştırması gerektiğini vurgulayan sanatçı, “Yapımcılarınbu konuda yapacağıbirşeyyok. Çünkü kanallar bizden 90 dakika ya da120 dakika arası bölüm istiyorlar. Bütün kanalların toplanıp böyle bir karara varması gerekiyor” açıklamasında bulundu.