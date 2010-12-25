Dizi sektöründe çalışanlar '90 dakika'yı protesto etti

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Senaryo Yazarları Derneği SENDER, dizi sürelerinin kısaltılması ve yapım ekibinin tamamının daha insanı koşullarda çalıştırılması çağrısında bulundu. Çok büyük bir katılımla Taksim'de düzenlenen protestoya gelen çalışanların sloganı aynıydı: Yerli dizi yersiz uzun!Prorestoya katılan sanatçılar, yapımcılar ve senaristler dizilerin uzunluğundan şöyle yakındı:"90 dakika gibi bir süreyle bu iş olmaz, imkansız! Dizi süreleri sinema filmlerinin süreleriyle aynı. Set çalışanları oyunculara göre daha vahim durumdalar. Ben sahnemi çekiyorum daha sonra evime gidip dinlenebiliyorum. Set ekibi, sabah erken saatlerde seti kuruyor çekimler bittikten sonra seti toparlıyorlar. Bu kadar yoğun çalışma saatlerinden de seyirciye kaliteli işler gidemiyor maalesef. Sağlık problemleri yaşanıyor. Setler güvenli değil. Avrupa Birliği'ne üyelikten söz ediyoruz. Eğer üyelik istiyorsak setleri güvenli hale getirmeliyiz. Teknik ekip bazen hiç uyumadan araba kullanıyor. Herkesin hakkını korumak zorundayız.""Haftanın 6 günü bazen 7 günü çalışıyoruz. Bazen haftayı 8 gün yapıyoruz. Eylemlerin ses getirmesini istediğimiz için buraya geldik. Uykusuzluk, buna bağlı olarak yorgunlukla çok kötü kazalar, sağlık problemleri başımıza gelebilir. 90 dakikalık bir diziyi çekmek ekibin gecesini gündüzünü alıyor. Kötü şeyler başımıza gelmeden acilen tedbir almalıyız."Biz Gönülçelen ekibi olarak buraya geldik. Dizi sektörü tavuk çiftliğine döndü. Yapımcılar ekipten, hep beraber bu yoğun tempoda çalışmak zorunda kalıyoruz. İnsanca iş yapmak istiyoruz. 60 dakikaya razıyız. Dizi süreleri kısalırsa, yaptığımız işin kalitesi artar.Eylemde konuşan SENDER Başkanı Nilgün Öneş, sektörün her kesiminden katılım olmasının eylemin haklılığını gösterdiğini söyledi.Dizi setinden evlerine dönerken trafik kazası sonucu ölen Zehra Sezgin ve Tülay Ergildi'ye işaret eden Öneş, sinema sektöründe acımasız ve insanlık dışı çalışmaların devam ettiğini kaydetti.Öneş, şöyle devam etti:''Biz o arkadaşlarımızı, bu zor koşullar nedeniyle kaybettik. Bizler bu eylemle sadece insanca yaşama isteğimizi değil, aynı zamanda büyük bir arzu ve tutkuyla bağlı olduğumuz mesleğimize ve meslektaşlarımıza olan saygımızı da dile getiriyoruz. Yaptığımız işin değerli olduğunun bilincindeyiz. Dünya koşullarında çalışma isteğimize kimsenin karşı olamayacağını düşünüyoruz. Hem dizi saatlerini hem de setlerdeki çalışma koşullarını düzeltme konusunda geç bile kaldık. Hiçbir yazar bir haftada 90 dakikalık senaryoyu yazamaz, yönetmen çekemez, oyuncu oynayamaz. Arkadaşlarımız, setlerde bu yüzden manasızca uzatılmış dizileri yetiştirmek için ağır koşullara katlanmak zorunda kalıyorlar. Bizler, sektörün bütün çalışanları olarak insanca yaşama koşullarını hak ediyoruz.''Acımasız reyting savaşlarının kendilerini dünyanın gerisine götürdüğünü ifade eden Öneş, başka ülkelere pazarlanan dizilerin ikiye bölünerek yayınlandığını söyledi.Dizi sürelerinin bir an önce yasal süresi olan 45 dakikaya indirilmesi gerektiğinin altını çizen Öneş, hedeflerinin, toplanan kalabalığı daha da artırarak seslerini yetkililere duyurmak olduğunu kaydetti.Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN) Başkanı Zafer Ayden ise dizi sektöründe çalışanları sigortasız çalıştırdıklarına değinerek, yetkili kurumlardan bu konuda girişimlerde bulunmalarını istedi.Daha sonra, Erdal Özyağcılar ve Leman Sam'ın da aralarında bulunduğu pek çok sanatçı, eylemcilere destek veren konuşmalar yaptı.Eyleme, Aşk ve Ceza, Arka Sokaklar, Bir Kadın Bir Erkek, Bitmeyen Şarkı, Lale Devri, Yaprak Dökümü, Yer Gök Aşk ve Ömre Bedel gibi dizi ekiplerinin yanı sıra Asist Yapım, Avşar Film, Koliba Film, Boyut Film, Gold Yapım ve Medyavizyon şirketleri de destek verdi.