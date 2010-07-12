Dizi oyuncusunun alkolmetre itirazı

T24- Beyoğlu'nda eğlenceden dönen Melekler Korusun dizisinin oyuncusu Özge Özpirinççi, trafik polislerinin yaptığı alkol uygulamasına takıldı.



Polisin uzattığı alkolmetreye üflemeyen Özge Özpirinççi, "Üfletmeyin, bunlar ilkel şeyler" dedi. Polis tarafından Şişli Etfal Hastanesi’ne götürülerek kan veren Özge Özpirinççi’nin alkollü olup olmadığı 15 gün sonra Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonuçla ortaya çıkacak.



Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Taksim yönünden gelen araçlara alkol uygulaması yapan polis, durdurduğu cipin direksiyonunda bulunan Özge Özpirinççi’den ehliyet ve ruhsat istedi. Özel bir televizyon kanalında oynayan Melekler Korusun dizisinin oyuncusu Özge Özpirinççi, 2 arkadaşıyla birlikte polisin yaptığı alkol uygulamasına tepki gösterdi. Saat 05.00 sıralarındaki uygulama esnasında polisin kendisine uzattığı alkolmetreye üflemeyen Özpirinççi, "Üfletmeyin, bunlar ilkel şeyler, Avrupa’da polisler bunu kullanmıyor. Sizin yaptığınız tamamen kanuna aykırı. İnsanlar sizin yüzünüzden dışarı çıkıp eğlenemiyorlar. Ben bu vatanda yaşadığıma bazen üzülüyorum" dedi.



Polis, kendilerine zorluk çıkaran ve alkollü olup olmadığını öğrenmek istedikleri Özge Özpirinççi’yi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada kanı alınan dizi oyuncusunun alkollü olup olmadığı Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kan sonuçlarının alınmasından sonra ortaya çıkacak.