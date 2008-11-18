Dizi oyuncusuna Ada’da tecavüz

Büyükada’da bisikletiyle tura çıkan TV dizilerinin tanınan oyuncusu A.A.’ya bir faytoncunun tecavüz ettiği ortaya çıktı. A.A.’nın cep telefonunu da gasp eden tecavüzcü yakalanıp tutuklandı



A.A. birkaç ay önce konakladığı otelin plajında denize girdikten sonra bisikletiyle tura çıktığı sırada bir faytoncunun tecavüzüne uğradı. Oyuncunun cep telefonunu da alıp kaçan 17 yaşındaki sadırgan tutuklandı.



Girdiği şoktan uzun süre çıkamayan kadın oyuncunun saldırganla uzun süre boğuştuğu adli tıp raporuyla belirlendi. Bu konuda Kartal Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürerken A.A.’nın soruşturma aşamasında tecavüzün gerçekleşmediğini iddia etmesine rağmen daha sonra tecavüze uğradığını söylediği bildirildi.

