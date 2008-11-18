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Yaşam

Dizi oyuncusuna Ada’da tecavüz

Birçok TV dizisinde önemli roller üstlenen 31 yaşındaki A.A.’nın geçen yaz Büyükada’da tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

18 Kasım 2008 02:00

Büyükada’da bisikletiyle tura çıkan TV dizilerinin tanınan oyuncusu A.A.’ya bir faytoncunun tecavüz ettiği ortaya çıktı. A.A.’nın cep telefonunu da gasp eden tecavüzcü yakalanıp tutuklandı

A.A. birkaç ay önce konakladığı otelin plajında denize girdikten sonra bisikletiyle tura çıktığı sırada bir faytoncunun tecavüzüne uğradı. Oyuncunun cep telefonunu da alıp kaçan 17 yaşındaki sadırgan tutuklandı.

Girdiği şoktan uzun süre çıkamayan kadın oyuncunun saldırganla uzun süre boğuştuğu adli tıp raporuyla belirlendi. Bu konuda Kartal Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sürerken A.A.’nın soruşturma aşamasında tecavüzün gerçekleşmediğini iddia etmesine rağmen daha sonra tecavüze uğradığını söylediği bildirildi.

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