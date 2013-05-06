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Dizi oyuncusu ve model Halit Arslan öldürüldü

Oyuncu ve model Halit Arslan, Esenyurt’ta güvenlikli bir sitede çıkan kavgada kemikleri kırılarak ve bıçaklanarak öldürüldü

06 Mayıs 2013 10:12


Halit Arslan'ın kardeşi Mehmet Ali Arslan, ihmal olduğunu savunarak, “Güvenlikçiler izledi, ambulans geç geldi, ağabeyim hastane hastane gezdirildi” dedi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Halit Arslan (24) ve kız arkadaşı, 23 Nisan’da, Esenyurt’ta oturdukları apartmanın asansöründe komşuları Emre S. (23) ile karşılaştı. İddialara göre Emre S., Halit Arslan’ın kız arkadaşını rahatsız etti. Halit Arslan, “Neden kız arkadaşıma bakıyorsun” diye çıkışınca kavga çıktı.


Kendisi 4, arkadaşı 6  yerinden bıçaklandı


Emre S. aynı gün ortak bir tanıdıklarını devreye sokarak Halit Arslan’a, “Özür dilemek istiyorum” mesajı gönderdi. Halit Arslan, Emre S.’nin söylediği buluşma yerine gittiğinde 9 kişi üzerine saldırdı. Bu sırada Halit Arslan’ın arkadaşı Şenol araya girmek istedi. Saldırganlar Halit Arslan’ı 4, Şenol’u da 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.


İki kez kalbi durdu


Halit Arslan 25 dakika sonra siteye gelen ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kez kalbi duran Halit Arslan, ilk tedavisinin ardından Halkalı Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer yoktu. Halit Arslan buradan da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Arslan’ın kalbi saat 03.00’te son kez durdu. Emre S., bıçağı kendisinin kullandığını söyleyince tutuklandı. Halit Arslan’ın öldürülmesini sorduğumuz site güvenliğinden sorumlu şirketin bir yetkilisi, olayın savcılığa intikal ettiğini ve bir yorumda bulunamayacağını söyledi.


'Bu sitedeki ilk cinayet değil'


Halit Arslan’ın kardeşi Mehmet Ali Arslan, cinayetle ilgili şu iddialarda bulundu: “Ağabeyimin kalçası, kolu, bacağı ve dişleri kırılmış. Bıçak kasığındaki atardamara gelmiş. O yüzden çok kan kaybetmiş ve hayatını kaybetmiş. Güvenlik olaylara müdahale etmemiş. Bu organize bir cinayettir. Bu sitede daha önce de cinayetler işlendi. Sitenin içine bir karakol yapılması gerekiyor.”

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