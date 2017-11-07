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Dizi oyuncusu Selin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür diledi

"Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim"

07 Kasım 2017 06:12

Dizi oyuncusu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan özür diledi.

Şekerci, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Emine Erdoğan'dan özür dileyen paylaşımlarda bulundu.

Şekerci, paylaşımında "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

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